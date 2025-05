Leggende Pokémon Z-A per Switch e Switch 2, la data di uscita

(Adnkronos) – The Pokémon Company International ha comunicato nuove informazioni su Leggende Pokémon: Z-A, titolo in arrivo il 16 ottobre 2025 in due versioni: una compatibile con l’attuale Nintendo Switch e un’edizione ottimizzata per la prossima console Nintendo Switch 2. I preordini per entrambe le versioni saranno aperti a partire dal 5 giugno attraverso Nintendo eShop. Gli utenti che acquisteranno il gioco nella versione standard, sia digitale sia fisica, potranno effettuare un aggiornamento alla versione per Switch 2 mediante l’acquisto di un pacchetto specifico, disponibile anch’esso su Nintendo eShop e sul My Nintendo Store. È stato inoltre diffuso l’artwork di copertina, che mostra i due protagonisti e i loro primi Pokémon in un contesto urbano notturno, mentre affrontano una creatura in fase di megaevoluzione a Luminopoli. Il nuovo capitolo della serie propone una struttura narrativa ambientata interamente all’interno della città di Luminopoli, presentando per la prima volta meccaniche d’azione e dinamiche di combattimento in tempo reale. Il progetto si pone come un’evoluzione formale della formula RPG, con un’impostazione più compatta e urbana rispetto agli ambienti tradizionalmente esplorati nei titoli precedenti. In concomitanza con l’annuncio, è stato anticipato anche l’arrivo di un nuovo Pokémon Presents estivo, programmato per il 22 luglio, che fornirà ulteriori dettagli sul gioco e sul futuro della serie. —[email protected] (Web Info)