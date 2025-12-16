La parabola mediatica di Fabrizio Corona in una docuserie Netflix

(Adnkronos) – Il confine tra cronaca giudiziaria e intrattenimento è il filo conduttore di “Fabrizio Corona: Io sono notizia”, produzione Bloom Media House diretta da Massimo Cappello. Non si tratta di una semplice biografia, quanto di un tentativo di storicizzare un periodo preciso dell’Italia contemporanea, partendo dall’era berlusconiana fino alle contraddizioni del sistema giudiziario attuale. Attraverso i cinque episodi previsti, la narrazione esamina come il concetto di realtà sia stato progressivamente sovrapposto a quello di reality show nella percezione collettiva, usando la vicenda personale del protagonista come caso studio sociologico.

Al centro del racconto emerge il complesso rapporto con l’eredità paterna. Se Vittorio Corona ha rappresentato un giornalismo editoriale visionario volto alla ricerca della verità, il percorso del figlio si delinea come una reazione opposta e speculare: l’aggressione al sistema dall’interno e la trasformazione del gossip in puro strumento di potere. L’alleanza con Lele Mora e la mercificazione della privacy altrui vengono rilette non solo come strategie di business, ma come riscatto distorto verso un ambiente editoriale che aveva progressivamente emarginato il padre.

L’analisi tocca inevitabilmente lo snodo di Vallettopoli. L’inchiesta per estorsione segna il momento in cui l’imprenditore cede il passo al “personaggio”, innescando una dinamica in cui le aule di tribunale diventano palcoscenico. La serie evidenzia come Corona abbia sfruttato la sua stessa posizione di nemico pubblico per alimentare una polarizzazione costante, rendendo spesso impossibile distinguere l’uomo dalla performance mediatica.

