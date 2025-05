La PA italiana e LinkedIn: un modello di digitalizzazione per il recruitment

(Adnkronos) – La Pubblica Amministrazione italiana sta compiendo passi significativi nel suo percorso di digitalizzazione ed efficientamento, specialmente nel campo del reclutamento. In questo contesto, la collaborazione strategica avviata nel 2021 tra il Dipartimento della Funzione Pubblica e LinkedIn, il network professionale più grande al mondo, si è rivelata cruciale. Questa partnership ha dato vita a inPA, un portale online avanzato che centralizza tutti i bandi e i concorsi per il settore pubblico, creando un unico punto di accesso per i candidati.

Il portale inPA ha rivoluzionato le tradizionali modalità di pubblicazione dei concorsi, sostituendo di fatto la Gazzetta Ufficiale con una piattaforma digitale che incrocia domanda e offerta di lavoro in tempi notevolmente ridotti. Grazie all'integrazione con la pagina LinkedIn del Dipartimento della Funzione Pubblica, migliaia di opportunità lavorative sono ora accessibili a un pubblico più ampio. Inoltre, un'applicazione mobile dedicata consente di consultare i bandi aperti e iscriversi ai concorsi con pochi e semplici click. Questi progressi, uniti alla revisione delle procedure concorsuali, hanno permesso una drastica riduzione dei tempi di assunzione nella PA: da una media di 780 giorni, registrata prima della pandemia, si è passati a circa 180 giorni. Un dato particolarmente interessante è l'aumento della percezione della Pubblica Amministrazione come un datore di lavoro "attrattivo", specialmente per i giovani professionisti, in particolare quelli provenienti dai campi STEM. “Dopo il blocco del turnover, abbiamo avviato una stagione significativa: nel biennio 2023- 2024 sono state assunte oltre 350mila persone. Nel 2024 sul portale inPA sono stati pubblicati oltre 22mila bandi per quasi 350 mila posizioni. Da gennaio 2025 a oggi sono stati pubblicati quasi 5mila bandi per più di 58mila posizioni. Un traguardo importante che dimostra come la Pubblica amministrazione sia al centro di una trasformazione epocale” – ha dichiarato il Ministro per la Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo. “Su inPA sono iscritti oltre 2 milioni di persone e più del 50% hanno meno di 40 anni. Un segnale che non possiamo trascurare e che dimostra come la Pubblica amministrazione sia sempre più attrattiva soprattutto per le giovani generazioni.” La collaborazione tra il Dipartimento della Funzione Pubblica e LinkedIn va oltre la semplice pubblicazione di annunci, supportando attivamente la PA nel navigare il futuro del lavoro. L'obiettivo è garantire che l'amministrazione non solo si mantenga al passo con i cambiamenti epocali in atto, ma che ne diventi un'avanguardia. In questo contesto, la qualificazione e l'aggiornamento continuo delle competenze sono considerate fondamentali per mantenere una forza lavoro di successo e resiliente. Questa sinergia si allinea perfettamente alle esigenze del mercato del lavoro moderno, mettendo in risalto le carriere guidate dai valori e offrendo l'opportunità di fare una differenza concreta. In un mercato del lavoro sempre più competitivo, la Pubblica Amministrazione si posiziona come un datore di lavoro affidabile e innovativo, semplificando e velocizzando l'accesso alle opportunità di lavoro pubblico per i candidati. "Siamo orgogliosi di essere al fianco della Pubblica Amministrazione italiana in questo percorso di digitalizzazione” dichiara Marcello Albergoni, Country Manager di LinkedIn Italia. “La nostra collaborazione con inPA rappresenta un'opportunità unica per aiutare il settore pubblico ad attrarre talenti e diventare un'opzione di carriera realmente appetibile. È un momento cruciale per il nostro Paese nel plasmare il futuro del lavoro: acquisire competenze adeguate e abbinarle al ruolo più appropriato è fondamentale per affrontare sfide come la trasformazione digitale, lo sviluppo sostenibile e il miglioramento delle infrastrutture. Rendendo disponibili le posizioni di lavoro aperte presso le pubbliche amministrazioni su LinkedIn, stiamo contribuendo a costruire una PA più efficace, efficiente e inclusiva”. —[email protected] (Web Info)