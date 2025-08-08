La Cina completa il primo test di atterraggio e decollo per il lander lunare con equipaggio

(Adnkronos) – La Cina ha annunciato di aver completato con successo un test completo di atterraggio e decollo per il suo lander lunare con equipaggio. Il test, concluso mercoledì in un sito di prova nella contea di Huailai, nella provincia di Hebei, rappresenta una tappa fondamentale nello sviluppo del programma cinese di esplorazione lunare con equipaggio. Secondo la China Manned Space Agency, si tratta della prima volta che la Cina esegue un test delle capacità di atterraggio e decollo su una superficie extraterrestre simulata per un veicolo spaziale con equipaggio. Il lander lunare, chiamato Lanyue, che in cinese significa "abbracciare la luna", è un veicolo di nuova concezione, progettato per supportare le future missioni con equipaggio da e verso la Luna. Il lander Lanyue è composto da un modulo di atterraggio e da un modulo di propulsione. La sua missione sarà quella di trasportare due taikonauti tra l'orbita lunare e la superficie, portando con sé anche un rover lunare e altri carichi scientifici. Una volta atterrato, il lander fungerà da base operativa, offrendo supporto vitale, energia e servizi dati. Sarà il centro nevralgico da cui i taikonauti condurranno le loro attività e il loro soggiorno sulla superficie lunare. L'agenzia spaziale ha sottolineato la complessità della prova, definendola "un test complesso con un ciclo lungo e sfide tecniche". Il suo successo rappresenta una svolta nella ricerca e nello sviluppo del programma cinese di esplorazione lunare. La Cina ha ribadito l'obiettivo di far sbarcare i suoi astronauti sulla Luna prima del 2030 per condurre esplorazioni scientifiche, e questo test è un passo decisivo in tale direzione. Crediti Immagine: Zhang Bin/Xinhua —[email protected] (Web Info)