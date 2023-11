Inviare articoli su Amazon con Connecteed

Connecteed, uno dei feed manager più apprezzati sul mercato per la gestione dei propri prodotti su Amazon e su molti altri marketplace, ha uno dei flussi di lavoro più semplici e intuitivi tra i feed manager presenti sul mercato: consente di effettuare l’esportazione dei prodotti su Amazon in pochissimi passaggi, un procedimento che richiederebbe molto più tempo se effettuato con altri strumenti o manualmente. In pochi passi puoi aggiornare e caricare il listino prodotti sincronizzandolo tra i vari marketplace su cui vendi i tuoi articoli. Vediamo di seguito la procedura.

Prima fase: creazione di un progetto

Dopo aver creato un account passando sulla pagina principale di Connecteed e aver ottenuto gli accessi, si deve iniziare con la definizione delle categorie dei progetti che si intendono creare in base alle loro caratteristiche. Si tratta del passo più importante per svolgere il caricamento dei prodotti correttamente: bisogna definire i comportamenti dei flussi propri dello specifico progetto, in modo che non siano comuni con gli altri inseriti nell’elenco.

Dividere i progetti consente di generare comportamenti differenti in fase di import ed export, una logica molto utile per mantenere chiaro nel tempo il funzionamento del processo di caricamento, anche quando non si passa su Connecteed da molto tempo e si dimentica il funzionamento del flusso.

Per creare un nuovo progetto basta cliccare sul “+” presente in basso a destra nella schermata “Elenco dei progetti”. Per raggiungere la pagina basta effettuare l’accesso al proprio account. Arrivati a questo punto basta inserire nome e colore che si intende assegnare al progetto per renderlo facilmente riconoscibile.

Seconda fase: settare il database

Quando si crea un progetto su Connecteed è necessario legarlo ad un singolo database, ovvero una tabella, un raggruppamento di dati che assomiglia molto ad un foglio Excel, il quale viene descritto da un nome specifico. Ciascun database può essere modificato cambiando il nome dei campi della “tabella”, aggiungendone di nuovi e togliendo quelli che non desideri avere. Dopo aver costruito il database è sufficiente abbinargli i corretti campi della fonte da cui importi i valori. Così facendo Connecteed ti permette di far confluire i dati di più file nel tuo database.

Quando sei nel progetto, nella colonna di sinistra, puoi cliccare sul pulsante “Import Dati” che ti consente di aggiungere un nuovo import, un listino di riferimento, una fonte dei dati che desideri modificare e successivamente inviare su Amazon. A questo punto devi specificare nome, tipo di feed, il separatore utilizzato nel file per dividere i valori, la codifica utilizzata, i valori quotati e la tipologia di sorgente.

Terza fase: collegare Amazon Seller Central a Connecteed con la API Key

Dopo aver settato l’import, bisogna collegare Connecteed al proprio account di Amazon Seller Central facendo uso della API Key messa a disposizione da Amazon. La API Key è il ponte che consente a Connecteed di comunicare con la piattaforma. Il processo di autorizzazione è molto semplice: è sufficiente entrare nel proprio account di Seller Central di Amazon e cercare la voce “Informazioni sull’account” all’interno delle impostazioni. In questa pagina bisogna poi cliccare su “gettone venditore”, per poi copiare il codice fornito.

In questo modo, Amazon consente di autorizzare una app esterna e di connettersi al pannello di vendita. Una volta copiata la chiave, basta andare su Connecteed e seguire il seguente percorso:

Profilo > Connessioni > Aggiungi

Arrivati a questo punto basta inserire un nome che consenta di identificare la chiave, il paese di vendita e l’ID copiato da Amazon. In conclusione, basta premere sul tasto salva per concludere il tutto.

Quarta fase: creare un export e regole per modificare i valori

A questo punto bisogna creare delle regole che puoi configurare nel canale da te scelto. Le regole si attivano in fase di invio dei prodotti verso uno specifico canale indicato. Se intendi configurare regole ti basta premere sul progetto di riferimento che hai aperto in Connecteed nella colonna di sinistra il pulsante “Export” per attivare un nuovo canale.

Per creare l’export la procedura è molto simile: basta registrare un export cliccando su “Aggiungi export”, scrivendo il nome, il tipo di feed, il separatore che si intende utilizzare per dividere i valori, la codifica, i valori quotati e un tipo di consegna del file. In conclusione, ti basta salvare il tutto. In questo modo una voce si aggiungerà alla lista degli export.

Dirigendoti in “Operazioni” puoi premere sul tasto “Regole” per crearne di nuove o modificare quelle preesistenti. Nella schermata trovi a sinistra le regole che puoi attivare o disattivare, puoi anche aggiungerne di nuove o fare uso dei pre-set delle regole più utilizzare.

Per stabilire nuove regole facendo uso del rule manager di Connecteed dovrai interfacciarti con gli operatori IF/AND/OR/THEN, che rappresentano i valori SE/E/OPPURE/ALLORA per stabilire cosa deve fare la regola. Per esempio:

SE(IF) la marca è “Nike” E(AND) il prezzo del prodotto è minore di 30 ALLORA(THEN) nascondi il prodotto.

Quinta fase: programmare l’orario dei caricamenti

L’ultima fase, ma non per importanza, è quella che prevede l’inserimento di giorni e orari in cui devono svolgersi le attività. Per farlo, basta dirigersi sul tasto “Schedulazione” per definire tempistiche, giorni e orari in cui attivare gli import o la sincronizzazione dei listini. È necessario quindi definire una timezone, l’orario e i giorni della settimana che preferisci per attivare l’intero processo.