“Intelligenza Artificiale: efficienza, scalabilità e innovazione”: il 25 giugno una giornata dedicata al futuro dell’IA in Italia

(Adnkronos) – Si terrà a Bologna, presso il DAMA Tecnopolo Data Manifattura, un evento interamente dedicato al tema dell’intelligenza artificiale (IA) e a come questa impatta e trasforma le infrastrutture IT. L’evento è organizzato da EuroCC Italy, Centro di Competenza italiano per il trasferimento tecnologico di computer ad alte prestazioni, e Krateo, piattaforma open source e cloud-native, sviluppata in Italia per semplificare l'orchestrazione di infrastrutture IT complesse tramite IA. EUROCC Italy è il Centro di Competenza Nazionale per il calcolo ad alte prestazioni (HPC), frutto della collaborazione tra partner di rilievo come BI-REX, Cineca, Dompé, Fondazione IFAB e Leonardo. Il progetto, promosso e co-finanziato dall’Unione Europea, nasce con l’obiettivo di trasformare il sapere accademico in azioni concrete di formazione e trasferimento tecnologico, rispondendo alle esigenze reali del mondo produttivo. EUROCC Itlay si inserisce infatti in una rete europea che coinvolge 33 Stati membri e Paesi partner, con l’ambizione di attivare e connettere le competenze nazionali in ambito HPC, offrendo un portafoglio di servizi personalizzati per imprese, università e pubbliche amministrazioni. L’evento rappresenta un’importante occasione per approfondire e interpretare le questioni più urgenti che, a partire dall’IA, interconnettono i principali settori industriali e la pubblica amministrazione. Temi che verranno affrontanti riguardano in particolare le questioni della governance e dell’implementazione pratica di soluzioni di IA scalabili e sostenibili. “Nel panorama tecnologico attuale, l’intelligenza artificiale si trova al crocevia tra opportunità straordinarie e responsabilità sistemiche” afferma Giulio Covassi, CEO di Krateo. “Questo evento rappresenta un laboratorio di idee dove teoria e pratica si incontrano per delineare architetture AI che non solo performano, ma che stabiliscono nuovi standard di affidabilità e sostenibilità per l'intero ecosistema digitale italiano.” Tra i relatori che interverranno alla tavola rotonda vi sono: Alessandro Cimatti, direttore del Digital Industry Center presso la Fondazione Bruno Kessler, è riconosciuto a livello internazionale come uno dei massimi esperti in IA e verifica formale; Ranieri Razzante, docente universitario e già membro del Comitato per la strategia dell’IA presso la Presidenza del Consiglio; Ivano Cortinovis, CIO di D-Orbit, azienda leader nella logistica e nel trasporto aerospaziale; Alfredo Nulli, Responsabile Architecture & Tecnological Portfolio TIM Enterprise, con consolidata esperienza in architetture enterprise e trasformazione digitale. I paradigmi tecnologici e produttivi in rapida evoluzione aprono nuove sfide per le infrastrutture IT, delineando allo stesso tempo l’esigenza di un’IA sempre più performante e connessa a sistemi digitali affidabili e verificabili. —[email protected] (Web Info)