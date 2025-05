Il giardinaggio nell’era digitale: una passione europea resa accessibile dalla tecnologia

(Adnkronos) – Il giardinaggio, da sempre considerato un'attività funzionale, sta riemergendo come un autentico fenomeno sociale e un'opportunità per riconnettersi con la natura e dedicare tempo a sé stessi. Questa tendenza è confermata dall'edizione 2025 dell'indagine "Gardens of Europe", commissionata da STIGA, azienda leader mondiale nella produzione di macchine e attrezzature per il giardinaggio, a YouGov. Lo studio ha analizzato il rapporto degli europei con il giardinaggio, mettendo in luce abitudini, preferenze e motivazioni legate alla cura del verde domestico. La ricerca evidenzia come la cura del verde sia associata a diverse attività piacevoli per la stragrande maggioranza degli europei (91%) nei cinque Paesi analizzati, con percentuali ancora più elevate in Italia (95%), Polonia (94%) e Spagna (93%). Il giardinaggio non è più percepito unicamente come un "dovere", bensì come un'opportunità per coltivare il proprio spazio verde e ritagliarsi momenti di qualità.

L'Italia si distingue per una profonda "cultura del verde vissuto": l'80% degli intervistati dichiara di apprezzare il tempo dedicato alla cura del giardino, una percentuale che eguaglia la Polonia (80%) e supera Germania (72%), Spagna (69%) e Regno Unito (66%). Tra le attività predilette dagli italiani spiccano la raccolta di frutta e verdura (45%), la cura delle piante fiorite (43%) e l'annaffiatura (42%). È interessante notare come le donne siano generalmente più propense a queste attività, apprezzando in particolare il contatto con la fauna selvatica, mentre gli uomini mostrano una preferenza per la potatura e la preparazione del terreno. Il giardinaggio si conferma un hobby trasversale, capace di unire diverse fasce d'età e territori. Un maggiore coinvolgimento si osserva tra gli over 55, i quali, rispetto alla popolazione generale, trovano un numero superiore di attività piacevoli legate alla cura del verde. Nonostante la passione diffusa, la cura del giardino può presentare delle sfide. In Italia, la percentuale di proprietari di giardino (64%) che si occupano personalmente del proprio spazio verde, senza l'aiuto di professionisti, è inferiore alla media europea (oltre il 72%). Una delle motivazioni risiede nel riconoscimento diffuso (68% degli italiani) che il giardinaggio possa richiedere uno sforzo fisico significativo. Questa percezione è condivisa anche in altri Paesi europei (Germania 91%, Regno Unito 79%, Spagna 74%, Polonia 73%), ed è spesso accentuata dall'aumento dell'età media dei praticanti. È in questo contesto che la tecnologia assume un ruolo cruciale, agendo da catalizzatore per superare le barriere e rendere il giardinaggio più accessibile e piacevole. STIGA, con il suo costante impegno nella progettazione di attrezzature innovative, incarna perfettamente il concetto di "tecnologia al servizio della natura". Gli "ingegneri dal pollice verde" di STIGA fondono competenze ingegneristiche avanzate con una profonda passione per l'ambiente, creando prodotti intelligenti, intuitivi e rispettosi dell'ecosistema. L'obiettivo è semplificare ogni gesto, anche il più tecnico, offrendo soluzioni performanti e dal design ergonomico. Per i "pollici verdi" di ogni livello, dai principianti ai professionisti, che desiderano prendersi cura del proprio spazio verde in ogni stagione, la Serie 300 di STIGA rappresenta una soluzione all'avanguardia. Questa famiglia di attrezzi multifunzione a batteria è progettata per ottimizzare l'esperienza del giardinaggio, riducendo lo sforzo fisico e aumentando l'efficienza. La gamma include quattro prodotti essenziali:

Il tagliasiepi HT 300e: ideale per rifiniture precise e senza sforzo di rami di medio spessore, grazie alla lama tagliata al laser da 54 cm e all'impugnatura ergonomica rotante a 180°.

Il soffiatore BL 300e: perfetto per rimuovere rapidamente foglie e detriti, dotato di batteria compatta e impugnatura ergonomica per un comfort eccezionale.

Il decespugliatore GT 300e: un alleato per le rifiniture del prato, grazie al filo in nylon ad alimentazione automatica, all'asta telescopica e alla funzione rotante a 90° per la rifinitura di sentieri e aiuole.

La motosega CS 300e: dotata di doppia batteria ePower 20V, capace di effettuare oltre 80 tagli con una singola carica e equipaggiata con blocco catena e attivazione a 3 clic per la massima sicurezza. Queste soluzioni rispondono alla crescente domanda di strumenti affidabili e facili da utilizzare, contribuendo a rendere il giardinaggio un'attività ancora più appagante, che unisce appassionati in Italia e in tutta Europa. —[email protected] (Web Info)