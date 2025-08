Il futuro dell’AI: ecco le prossime rivoluzioni tecnologiche

(Adnkronos) – La Chinese Academy of Engineering (CAE) ha pubblicato un'analisi approfondita sulle tecnologie destinate a guidare il progresso dell'intelligenza artificiale e dell'ingegneria dell'informazione nei prossimi cinque o dieci anni. L'elenco, che comprende quasi 300 tecnologie suddivise in tre categorie, si propone di orientare la comprensione pubblica e fornire una base strategica per i futuri piani di sviluppo nel settore.

La prima categoria, focalizzata sull'innovazione nell'ingegneria dell'informazione, identifica 163 tecnologie che spazieranno dalle comunicazioni di nuova generazione, come il 6G, ai modelli di AI avanzati, inclusi i modelli multimodali su larga scala e gli agenti super-generici.

La seconda categoria riguarda la trasformazione delle industrie tradizionali e l'integrazione interdisciplinare, elencando 122 tecnologie emergenti. Tra queste spiccano le neuroscienze computazionali, gli smart wearables di nuova generazione e un nuovo metodo per la progettazione di farmaci assistita dall'AI, che promettono di scatenare una vera e propria rivoluzione della produttività in diversi settori. Infine, sono stati evidenziati 12 hotspot di AI strettamente legati alla vita quotidiana, come le tecnologie dei grandi modelli di AI, i sistemi intelligenti senza pilota e la cosiddetta "intelligenza incarnata". Secondo l'accademico della CAE Yu Shaohua, l'obiettivo dell'iniziativa è duplice: "migliorare la comprensione pubblica dei futuri impatti sociali dell'AI, fornendo al contempo un riferimento strategico per i piani di sviluppo dell'AI". —[email protected] (Web Info)