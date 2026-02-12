Tecnologia

IA e PMI: LinkedIn lancia Premium All-in-One in Italia

by Adnkronos

(Adnkronos) – Il panorama imprenditoriale italiano sta attraversando una fase di trasformazione strutturale, guidata da un’accelerazione tecnologica che agisce come “grande livellatore” per le piccole e medie imprese. I dati del Work Change Special Report di LinkedIn rivelano che il 39% dei dipendenti delle PMI italiane considera oggi l’imprenditorialità un percorso possibile grazie alla spinta dell’intelligenza artificialedati del Work Change Special Report di LinkedIn rivelano che il 39% dei dipendenti delle PMI italiane considera oggi l’imprenditorialità un percorso possibile grazie alla spinta dell’intelligenza artificiale. 

L’adozione dell’intelligenza artificiale non è più una scelta opzionale. Se a livello globale l’85% delle piccole imprese utilizza già l’IA, in Italia il 56% dei lavoratori è convinto che questa tecnologia migliorerà la propria quotidianità. Il 70% dei marketer italiani concorda sul fatto che l’IA consenta ai brand più piccoli di competere oltre le proprie dimensioni, automatizzando attività di routine e migliorando il processo decisionale. 

In questo scenario di profondo cambiamento, nasce Premium All-in-One, una soluzione progettata per rispondere a un’esigenza concreta delle PMI: semplificare attività chiave come l’acquisizione di nuovi clienti, la costruzione della visibilità e l’assunzione di talenti. Attraverso strumenti integrati e facili da utilizzare, la piattaforma mira a: 

Ottimizzare l’acquisizione clienti: identificazione rapida dei prospect corretti tramite suggerimenti personalizzati e insight per un outreach mirato. 

Rafforzare la visibilità: le aziende che utilizzano funzionalità Premium possono registrare una crescita dei follower fino a 6,7 volte più rapida e fino a 7,5 volte più engagement. 

Supportare il recruiting: funzionalità specifiche per attrarre candidati qualificati durante le fasi critiche di espansione del business. 

Nonostante l’automazione, il 77% dei marketer delle PMI italiane sottolinea che è diventato “ancora più importante partire da voci umane autentiche” per costruire fiducia. Le audience verificano le informazioni attraverso persone di cui si fidano, rendendo il network (citato dal 40% dei professionisti come fonte primaria di consigli) il vero vantaggio competitivo. 

Premium All-in-One centralizza questi strumenti in un’unica dashboard, permettendo agli imprenditori di risparmiare tempo e concentrarsi sulle decisioni strategiche, trasformando le relazioni in opportunità concrete di mercato. 

