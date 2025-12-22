I dieci migliori videogiochi del 2025

(Adnkronos) – Il 2025 sarà ricordato come l’anno dei “grandi ritorni” (Metroid e Kojima su tutti) e della transizione verso il nuovo hardware Nintendo, nonostante il rinvio di GTA VI al 2026 abbia lasciato un vuoto mediatico che altri titoli hanno saputo colmare. Ecco la lista dei 10 videogiochi più significativi del 2025, selezionati bilanciando l’accoglienza della critica, l’impatto sul mercato e la qualità artistica.

10. Assassin’s Creed Shadows (Ubisoft)



Nonostante le polemiche pre-lancio e un rinvio strategico, l’ambientazione feudale giapponese ha garantito vendite astronomiche. Un titolo solido, privo di rischi creativi, che ha dato al pubblico esattamente quello che chiedeva da un decennio: ninja e samurai in salsa Ubisoft.

9. Battlefield 6 (Battlefield Studios)



Il ritorno alle classi tradizionali e un’ambientazione moderna segnano la rinascita del franchise sotto la guida di Vince Zampella, che punta tutto sulla sostanza abbandonando gli esperimenti falliti.

8. ARC Raiders (Embark Studios)



Uno sparatutto a estrazione PvPvE che unisce un comparto tecnico fotorealistico a meccaniche di sopravvivenza in un mondo retro-futuristico. Il titolo si distingue per la tensione costante data dalla doppia minaccia delle macchine aliene e delle squadre rivali, puntando a colmare il vuoto lasciato dai concorrenti nel genere nel panorama dei grandi giochi online.

7. Ghost of Yōtei (Sucker Punch)



L’erede spirituale di Ghost of Tsushima ha spostato l’azione nell’Hokkaido del 1603. La critica ha lodato il coraggio di abbandonare Jin Sakai per la nuova protagonista Atsu, premiando una narrazione meno guidata e un comparto tecnico che ha spremuto al massimo la PS5. È il blockbuster equilibrato dell’anno.

6. Elden Ring: Nightreign (FromSoftware)



Tecnicamente un’espansione stand-alone o sequel spirituale (a seconda delle interpretazioni di marketing), ha dominato la prima parte dell’anno. La formula open world di Miyazaki non mostra segni di cedimento, mantenendo un livello di sfida e direzione artistica che ha pochi rivali.

5. Mario Kart World (Nintendo)



Titolo di lancio della nuova console Nintendo. Non reinventa la ruota, ma la perfeziona con un comparto grafico finalmente al passo coi tempi e una struttura “live service” che promette di dominare le serate multiplayer per il prossimo decennio.

4. Silent Hill f (NeoBards Entertainment)



Il drastico cambio di ambientazione, spostata nel Giappone degli anni ’60, segna una rottura netta con la tradizione occidentale della serie. La scrittura di Ryukishi07 promette di trasformare il terrore psicologico in un incubo floreale e viscerale, ridefinendo il concetto di paura senza tradire l’identità del franchise.

3. Clair Obscur: Expedition 33 (Sandfall Interactive)



La sorpresa assoluta del 2025. Un RPG a turni sviluppato in Francia che ha sfidato i colossi giapponesi sul loro stesso terreno. Grafica fotorealistica e meccaniche di gioco ritmiche lo hanno reso il “Baldur’s Gate 3” di quest’anno in termini di impatto inaspettato.

2. Death Stranding 2: On The Beach (Kojima Productions)



L’espansione dell’ambientazione oltre i confini delle UCA eleva la scala del viaggio senza diluire l’impronta autoriale di Kojima. La narrazione si sposta dal creare legami al metterne in dubbio la necessità, evolvendo le meccaniche di consegna in un’esperienza ancora più cinematografica e surreale.

1. Donkey Kong Bananza (Nintendo)



L’abbandono della struttura a scorrimento in favore di un 3D focalizzato sulla distruzione ambientale segna l’evoluzione più coraggiosa della saga dai tempi del Nintendo 64. La presenza di Pauline in cooperativa non è solo fan service, ma aggiunge una verticalità inedita che trasforma il caos fisico in una sinergia strategica sorprendente.

