Honor: espansione globale trainata dall’AI e dal posizionamento premium nel 2025

(Adnkronos) – Nel panorama competitivo degli smartphone, Honor emerge come uno degli attori a più rapida crescita a livello globale. L’analisi di Omdia rivela che nei primi tre trimestri del 2025, le spedizioni internazionali del brand hanno registrato un incremento del 55% su base annua, il tasso più elevato tra i primi dieci produttori mondiali. Questa espansione segna un punto di svolta strategico: se nel 2021 le vendite fuori dalla Cina rappresentavano meno del 10% del totale, entro il terzo trimestre 2025 questa quota ha quasi raggiunto il 50%, consacrando l’internazionalizzazione come pilastro centrale della strategia aziendale. 

L’accelerazione di HONOR si fonda su un posizionamento mirato al segmento di fascia medio-alta, in particolare nella fascia di prezzo 300-499 dollari, che ha rappresentato il 23% delle spedizioni internazionali nel 2025. Questa scelta consente di differenziarsi in mercati spesso dominati da prodotti entry-level a basso margine. 

La strategia commerciale si articola su più fronti: 

Canali: rafforzamento dei negozi monomarca e partnership con operatori chiave. 

Prodotto: sviluppo basato sulle esigenze locali, con enfasi su autonomia, robustezza e affidabilità. 

Marketing e AI: valorizzazione delle funzionalità di Intelligenza Artificiale non solo attraverso i media, ma anche tramite dimostrazioni in-store che accelerano l’adozione da parte dei consumatori. L’operatività nell’ecosistema Google impone una differenziazione tramite esperienze AI localizzate. 

La crescita di HONOR è sostenuta da una strategia geograficamente diversificata: 

Europa: si conferma il fulcro per il posizionamento verso la fascia alta, con leadership in mercati chiave dell’Europa occidentale e un’espansione costante in Europa centrale e orientale. 

America Latina: contribuisce maggiormente in termini di volumi grazie a solide partnership con operatori e una presenza consolidata in Messico e America Centrale. I Mondiali FIFA 2026 rappresentano un’ulteriore spinta alla domanda. 

Medio Oriente e Africa: nuovo motore di crescita, favorito da un elevato potere d’acquisto e dalla domanda di dispositivi di fascia medio-alta, con particolare attenzione ai mercati GCC (Consiglio di Cooperazione del Golfo). 

Sud-Est asiatico: la “prossima frontiera” di sviluppo, con investimenti in produzione locale (Indonesia) e rafforzamento dei servizi post-vendita (Malesia). 

L’aumento dei prezzi delle memorie NAND e DRAM può influenzare i costi e la disponibilità, limitando il potere negoziale del brand rispetto ai competitor con ecosistemi produttivi più maturi. L’intelligenza artificiale, pur essendo un elemento chiave, richiede una monetizzazione sostenibile che vada oltre l’hardware. I mercati emergenti, sensibili ai costi, necessitano di una localizzazione ancora più spinta. Honor ha avviato iniziative di produzione locale in Paesi come Indonesia e Bangladesh, ma la capacità locale resta limitata rispetto ai competitor. 

Il potenziale di crescita a medio termine di Honor si concentrerà sullo sviluppo di mercati emergenti non ancora saturi e su una monetizzazione più efficace del posizionamento premium consolidato, attraverso servizi basati sull’AI e l’espansione dell’ecosistema digitale. 

