Hitachi EverFlex AI Data Hub as a Service: semplificare l’AI e l’Innovazione nei dati distribuiti

(Adnkronos) – Hitachi Vantara, società controllata da Hitachi Ltd. e specializzata in soluzioni di archiviazione dati e infrastrutture per l'Hybrid Cloud, ha annunciato, per mezzo di una nota ufficiale, il lancio di Hitachi EverFlex AI Data Hub as a Service. Una soluzione infrastrutturale all-in-one, interamente gestita e erogata in modalità as a Service, progettata per semplificare e ottimizzare la complessa fase di preparazione dei dati necessaria per alimentare i modelli di intelligenza artificiale. Attraverso una moderna architettura data lakehouse con strumenti integrati per l'Artificial Intelligence (AI), la Business Intelligence (BI) e l'analisi dei dati, l'obiettivo è consentire alle aziende di valorizzare i propri dati in modo più efficace e rapido. Nell'attuale fase di rapida adozione dell'Intelligenza Artificiale, le aziende si trovano ad affrontare una crescente complessità nella gestione dei dati, spesso con risorse limitate e contesti IT sempre più articolati. Il recente State of Data Infrastructure Report di Hitachi Vantara evidenzia come il 98% delle aziende utilizzi più piattaforme di storage per i propri dati, e oltre la metà (57%) li archivi su tutte e quattro le tipologie di piattaforma disponibili: on-premise, private cloud, hybrid cloud e public cloud. Questa frammentazione aumenta drasticamente la complessità nella fase di preparazione dei dati per i modelli di Artificial Intelligence. La ricerca rivela, inoltre, che fino all'80% dei progetti legati all'AI fallisce, con perdite annuali superiori ai 100 miliardi di dollari, proprio a causa delle difficoltà nella preparazione e gestione operativa dei dati.

Il servizio Hitachi EverFlex AI Data Hub as a Service si basa su una moderna architettura data lakehouse che garantisce l'accesso ai dati ovunque essi risiedano. Questo approccio consente ai clienti di gestire in modo più efficiente i carichi di lavoro legati all'intelligenza artificiale, ottimizzando i costi grazie alla possibilità di pagare solo per l'infrastruttura effettivamente utilizzata. Il tutto avviene con la sicurezza, il controllo e i risparmi tipici dell'ambiente hybrid cloud. La soluzione è stata progettata per assicurare alta qualità dei dati e una governance solida, fornendo una visione unificata dei dati aziendali. Questo alimenta iniziative di Artificial Intelligence e Business Intelligence con informazioni complete e sempre aggiornate, traducendosi in insight più rapidi e decisioni di business più efficaci. "Con questa nuova offerta, aiutiamo i clienti a integrare, preparare e gestire meglio i dati rilevanti, nonostante l'enorme crescita di dati non strutturati generati dall'Artificial Intelligence", ha dichiarato Jeb Horton, senior vice president, Global Services di Hitachi Vantara. "In definitiva, questa soluzione consente alle aziende di lavorare e gestire i dati ovunque si trovino, accelerando l'innovazione e la sperimentazione in ambito AI, fornendo insight in tempo reale e riducendo in modo significativo costi e complessità nella gestione degli attuali ambienti distribuiti." Il servizio Hitachi EverFlex AI Data Hub as a Service è fondato su tecnologie all'avanguardia e collaborazioni strategiche:

Piattaforma Hitachi VSP One: contribuisce a migliorare l'accuratezza e la conformità dei dati nell'intero ecosistema aziendale, integrando dati in tempo reale senza duplicazioni e ponendo enfasi sulla governance e la qualità dei dati fin dalla loro creazione. L'AI Data Hub ottimizza i costi e supera le barriere tecniche legate ad Analytics e Business Intelligence, facilitando la rapida implementazione di soluzioni di Artificial Intelligence e Machine Learning. La piattaforma consente così una gestione unificata dei dati e l'accelerazione dei flussi di analisi.

Gestione Unificata dei Dati con VSP 360: VSP 360 è la piattaforma software di Hitachi Vantara per la gestione unificata dei dati (blocco, file, oggetto e software-defined). Permette l'orchestrazione e l'automazione dei data services, la gestione della conformità e l'osservabilità basata su AIOps per insight predittivi sull'infrastruttura e sui dati. Affianca i servizi erogati da VSP One, potenziando il controllo unificato e la gestione delle infrastrutture in ambienti hybrid cloud. Infrastruttura Completa per i Dati AI con Hitachi iQ: la piattaforma Hitachi iQ include l'infrastruttura necessaria per supportare i workload più esigenti in ambito Artificial Intelligence e Business Analytics, con server dotati di GPU, storage e componenti di rete ad altissime prestazioni. Offre un sistema integrato per l'elaborazione AI, con particolare attenzione alla governance, sicurezza e qualità dei dati, e opzioni di implementazione flessibili.

Integrazione e Preparazione Dati con Zetaris: grazie alla piattaforma software lakehouse di Zetaris, EverFlex AI Data Hub as a Service consente la connessione in tempo reale a fonti dati eterogenee e permette analisi federate dei dati "in-place", eliminando la necessità di spostarli dalla loro sede originale. Questa piattaforma as a Service pone al centro la governance e la qualità dei dati alla fonte, ottimizzando i costi e abbattendo le barriere tecniche all'adozione di analytics e business intelligence, accelerando i flussi di elaborazione e unificando la gestione delle operations sui dati.