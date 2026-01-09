Hisense cala l’asso del laser e ridisegna il salotto al CES 2026

(Adnkronos) – A oltre dieci anni dal debutto del suo primo proiettore laser, Hisense torna al CES di Las Vegas consolidando una leadership tecnologica che ha trasformato radicalmente la fruizione dei contenuti multimediali tra le mura domestiche. La visione presentata per il 2026 non si limita al semplice incremento delle prestazioni, ma punta a un’integrazione profonda del colore e della modularità, confermando quanto l’investimento iniziato nel 2014 e accelerato nel 2019 con il sistema TriChroma sia oggi il pilastro portante della crescita globale del marchio. Il passaggio dai display tradizionali alle soluzioni di proiezione evolute ha permesso di superare i vincoli dimensionali, offrendo oggi una gamma di prodotti capaci di coprire superfici dai 65 fino ai 300 pollici.

Il protagonista della nuova line-up è il modello XR10, un dispositivo che mira a conciliare l’ingombro ridotto con prestazioni di livello professionale. Equipaggiato con il motore digitale LPU 3.0 e una sorgente luminosa RGB tripla, questo proiettore raggiunge una luminosità di 6.000 lumen ANSI, un valore che ne garantisce l’efficacia anche in condizioni di luce ambientale sostenuta. L’adozione di un sistema di raffreddamento a liquido microcanale e di un’ottica composta da sedici lenti in vetro permette di mantenere la stabilità cromatica e termica, mentre la tecnologia IRIS regola automaticamente l’esposizione per ottimizzare il contrasto. La versatilità è garantita da uno zoom ottico esteso e da un sistema di rilevamento intelligente con quattro fotocamere, che semplifica la calibrazione dell’immagine anche in installazioni angolate.

Parallelamente, il modello PX4-PRO evolve l’eredità dei proiettori a ottica ultra-corta, proponendosi come soluzione ideale per chi ricerca l’impatto cinematografico senza la necessità di locali dedicati. Caratterizzato dalla certificazione IMAX Enhanced e da una luminosità di 3.500 lumen ANSI, il dispositivo integra la tecnologia TriChroma per garantire una fedeltà cromatica elevata e neri profondi. Grazie a un design compatto e a una latenza ridotta, il PX4-PRO si adatta sia alla visione di pellicole in 4K sia alle esigenze del gaming moderno, proiettando immagini fino a 200 pollici a ridosso della parete.

L’offerta Hisense per il 2026 riflette un approccio che unisce l’innovazione ingegneristica a una progettazione orientata all’utente finale. Attraverso il perfezionamento del colore multi-primario e l’implementazione di algoritmi di intelligenza artificiale per la correzione dell’immagine, Hisense punta a rendere l’intrattenimento su grande scala un’esperienza più flessibile e accessibile. La direzione intrapresa suggerisce un futuro in cui la televisione non è più un oggetto statico e vincolato a un pannello fisico, ma uno strumento capace di adattarsi allo spazio e allo stile di vita dei consumatori, mantenendo standard qualitativi precedentemente riservati solo alle sale cinematografiche.

