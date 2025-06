Google prepara il lancio della serie Pixel 10, evento ad agosto

(Adnkronos) – Google si prepara a presentare la nuova generazione dei propri dispositivi mobile con un evento Made by Google, programmato per il 13 agosto 2025. Secondo quanto riportato da fonti vicine all’azienda, i nuovi modelli della serie Pixel 10 saranno disponibili nei negozi a partire dal 20 agosto. Quest’anno Google dovrebbe introdurre quattro varianti della serie Pixel 10: il modello standard, il Pixel 10 Pro, il Pro XL e una nuova iterazione del dispositivo pieghevole, il Pixel 10 Pro Fold. In parallelo, è attesa anche la presentazione del Pixel Watch 4. Le indiscrezioni già circolate offrono un quadro preliminare delle novità attese. Il modello base della serie Pixel 10 dovrebbe essere dotato, per la prima volta, di un sistema a tre fotocamere, includendo un teleobiettivo, sebbene con possibili compromessi sulla qualità dell’immagine rispetto alle versioni superiori. I modelli Pro, incluso il Fold, non dovrebbero presentare cambiamenti significativi dal punto di vista del design o dell’hardware fotografico rispetto alla generazione precedente, puntando invece su miglioramenti prestazionali grazie all’adozione del nuovo processore Tensor G5, progettato per potenziare le funzionalità basate sull’intelligenza artificiale. Per quanto riguarda il Pixel Watch 4, i render trapelati suggeriscono un incremento dello spessore della cassa, ipotizzando l’introduzione di una batteria di maggiore capacità. Sono previste modifiche anche nella tecnologia di ricarica e l’inserimento di nuovi tasti fisici di cui non sono ancora note le funzionalità. Il dispositivo dovrebbe inoltre segnare l’arrivo dell’assistente vocale Gemini AI sui wearable di Google. Tutti i nuovi dispositivi Pixel adotteranno l’interfaccia Material 3 Expressive, la nuova linea estetica di Google focalizzata su uno stile più dinamico e giovanile. Il debutto della serie Pixel 10 segue il calendario già sperimentato nel 2024, quando la linea Pixel 9 fu presentata anch’essa il 13 agosto, sebbene con una distribuzione nei negozi più dilazionata nel tempo. —[email protected] (Web Info)