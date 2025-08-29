Tecnologia

Google, card di chiamata in stile iOS su Android: come usarle

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Google ha iniziato a distribuire una novità attesa dagli utenti Android: le Calling Cards all’interno dell’app Telefono. La funzione consente di trasformare la schermata delle chiamate in arrivo sostituendo le piccole foto dei contatti con immagini a tutto schermo e nomi personalizzati con font e colori a scelta, seguendo l’impronta espressiva del linguaggio grafico Material 3 introdotto negli ultimi mesi con Android 16. La novità, già intravista nelle versioni beta di Telefono e Contatti, arriva ora nella release pubblica v188 e sarà resa disponibile a livello globale con un rollout graduale. Quando l’opzione comparirà, gli utenti vedranno un banner nella Home dell’app che invita a creare la propria Calling Card. Da lì sarà possibile scegliere immagini dalla galleria, dalla fotocamera o da Google Foto, e abbinare stili tipografici e palette cromatiche. Rispetto ai Contact Poster degli iPhone, però, le Calling Cards di Google hanno una limitazione: restano visibili solo sul proprio dispositivo e non vengono condivise con chi riceve la chiamata. In altre parole, ogni scheda va creata manualmente per ciascun contatto, e solo l’utente può modificarla. Una caratteristica che apre la strada a un tocco di creatività, dato che nessun altro può intervenire sull’aspetto dei propri contatti. In parallelo Google introduce anche Take a message, una funzione che intercetta le chiamate perse permettendo di registrare un messaggio personalizzato o di scegliere un saluto preimpostato. Il sistema risponde al posto dell’utente e trascrive automaticamente i messaggi vocali, che vengono archiviati in locale nella scheda “Recenti” dell’app Telefono. L’opzione è disponibile a partire da Pixel 4 in poi e sui Pixel Watch 2 se abbinati a uno smartphone Pixel 6 o successivo. —[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Microsoft presenta i primi modelli di IA proprietari,...

PlayStation Plus, i giochi di settembre 2025 su...

Torrent su iPhone, Apple blocca app sugli store...

Pixel 10 Pro, recensione dello smartphone Google a...

Microsoft licenzia dipendenti dopo le proteste del presidente

Sicurezza informatica: a giugno 2025 record di cyberattacchi...

Anche Sonic ha qualcosa da dire sul matrimonio...

Microsoft, proteste a Redmond e irruzione nell’uffico del...

Misteri in Costiera: Adriano Giannini protagonista del nuovo...

Rientro, i consigli del veterinario e l’aiuto della...