Gewiss presenta system pura, un’idea allo stato pura

(Adnkronos) – In collaborazione con Gewiss

Dall’esperienza di System nasce System Pura, la serie civile che unisce la qualità e l’affidabilità di sempre a un design essenziale. Realizzata con materiali plastici di origine riciclata, integra funzionalità avanzate in uno stile minimal e si inserisce perfettamente nei sistemi Smart Home.

System Pura si distingue per un’estetica contemporanea, definita da linee pulite e proporzioni armoniose. Le placche planari dialogano con due interpretazioni del comando – concava o planare – offrendo massima libertà progettuale e garantendo continuità visiva in ogni contesto.

L’offerta si articola in 9 cromie, suddivise in tre linee tematiche (Monochrome, Sfumature Neutre, Sfumature Naturali) e in 3 finiture (lucida, satinata ed effetto materico) e la modularità da 1 a 6 posti consente di rispondere a ogni esigenza installativa.

System Pura si adatta a spazi residenziali, uffici, ambienti hospitality e aree commerciali. Il logo GEWISS, in bassorilievo lucido inserito sul bordo satinato delle placche, insieme al LED bianco dei dispositivi, trasforma la tecnologia in un segno visivo discreto e riconoscibile. La gamma ha ottenuto più di 10 marchi di qualità nel mondo, a conferma delle caratteristiche costruttive. Consente inoltre di gestire in modo flessibile e scalabile illuminazione, tapparelle, elettrodomestici e carichi elettrici, senza aggiungere complessità.

La salvaguardia dell’ambiente guida le scelte lungo tutto il processo produttivo: soluzioni prive di alogeni, placche verniciate con prodotti a base d’acqua senza solventi nocivi e supporti realizzati con materiali plastici che includono fino al 70% di contenuto riciclato. La gamma comprende componenti che utilizzano fino al 64% di materiali di origine bio-based, un materiale innovativo. Le versioni bianche e nere delle placche integrano fino al 50% di materiale riciclato post-consumer, mentre la colorazione tortora chiaro ne include un massimo del 30%, un approccio che risponde alle necessità di un’edilizia evoluta.

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