Genshin Impact: aggiornamento con nuovi personaggi e molto altro

(Adnkronos) – Lo sviluppatore miHoYo ha annunciato il rilascio della versione 5.7 di Genshin Impact, intitolata A Space and Time for You, prevista per il 18 giugno. L’aggiornamento introduce importanti novità sia in termini narrativi sia di gameplay, proseguendo il percorso evolutivo del titolo attraverso nuovi personaggi giocabili, missioni principali e contenuti permanenti. Tra le principali aggiunte spicca l’arrivo di Skirk, personaggio a cinque stelle dotato di una doppia modalità di combattimento e legata profondamente all’Abisso. Conosciuta come la maestra di Tartaglia (Childe), Skirk fa uso di un potere abissale mascherato da elemento Cryo. Il suo stile di combattimento si articola su due approcci distinti: uno focalizzato su attacchi normali potenziati per infliggere danni prolungati, l’altro basato sull’uso dell’Elemental Burst per colpire con effetti ad area. Entrambe le modalità si alimentano tramite una risorsa esclusiva chiamata Subtilità del Serpente, distinta dall’energia elementale convenzionale. In specifiche composizioni di squadra che includano almeno un personaggio Hydro e uno Cryo Skirk può offrire sinergie strategiche, potenziando le abilità degli alleati e incrementando i propri danni. Accanto a Skirk, entra nel cast anche Dahlia, nuovo personaggio Hydro di supporto a quattro stelle e Diacono della Chiesa di Favonius. Dahlia offre protezione e versatilità tramite una barriera generata dalla sua esplosione elementale, in grado di riattivarsi con attacchi normali o reazioni di congelamento. Le sue abilità comprendono anche un incremento alla velocità d’attacco degli alleati e l’applicazione di danni da Hydro o supporto in mobilità. I desideri evento della versione 5.7 includeranno nella prima fase Skirk, Dahlia e la ripetizione di Shenhe, seguiti da Mavuika, Archon di tipo Pyro, ed Emilie nella seconda metà dell’aggiornamento. La missione Arconte prosegue con nuovi sviluppi nella regione di Natlan, dove l’Ordine dell’Abisso intensifica le proprie attività all’interno del piano ideato dal fratello gemello del Viaggiatore. Dainsleif torna in scena con un ruolo inedito, affiancando il protagonista nel cuore delle operazioni abissali, mentre nuove verità sul legame tra i due fratelli iniziano ad affiorare. All’interno dell’Accademia di Sumeru sarà inoltre disponibile un nuovo evento in stile gioco simulato che mescola strategia, esplorazione e casualità. I giocatori potranno assemblare una squadra con pezzi compagni, potenziarli, e scegliere percorsi narrativi ambientati in ambientazioni desertiche o pluviali. Le fasi di ricerca forniranno vantaggi aggiuntivi, e tra le ricompense sarà possibile reclutare Sethos come personaggio giocabile. L’aggiornamento introduce anche Stygian Onslaught, una nuova modalità di combattimento permanente. Questa sfida ciclica prevede tre boss a rotazione e sei livelli di difficoltà crescente. Completando le prove si potranno ottenere Artefatti e un nuovo oggetto chiamato Polvere dell’Illuminazione, che consente di riassegnare gli affissi secondari su un Artefatto di livello 20. Oltre ai contenuti di combattimento, Travelers’ Tales: Gilded Chapter porterà una serie di storie brevi ambientate nelle varie regioni di Teyvat. Thoma farà ritorno a Mondstadt, Neuvillette visiterà il villaggio di Merusea e Dori tenterà di concludere un affare con Sayu a Inazuma, offrendo momenti più distesi tra un’avventura e l’altra. Tra le ottimizzazioni previste, vi sarà una gestione più efficiente delle risorse di gioco su dispositivi mobili, adattata ai progressi individuali. Inoltre, sarà possibile utilizzare direttamente la Resina Fragile per triplicare le ricompense dei Fiori delle Linee Energetiche e dei Domini di sfida comuni. L’aggiornamento introdurrà infine nuove sfide Echi Immaginati per Raiden Shogun e Shenhe. Genshin Impact è attualmente disponibile su PlayStation 5, PlayStation 4, PC (tramite client ufficiale ed Epic Games Store), dispositivi iOS e Android. —[email protected] (Web Info)