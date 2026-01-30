GCC Pokémon: debutta l’espansione Megaevoluzione – Ascesa Eroica

(Adnkronos) – The Pokémon Company International ha annunciato, per mezzo di una nota ufficiale, il lancio globale di Megaevoluzione – Ascesa Eroica. La nuova espansione registra il ritorno di una delle meccaniche più amate dai giocatori, aggiornandola con i moderni standard dei Pokémon-ex e introducendo elementi narrativi tratti dal videogioco Leggende Pokémon: Z-A.,

Il fulcro dell’espansione è rappresentato dai Pokémon-ex Megaevoluzione, con il debutto assoluto di carte come Mega Dragonite-ex. Oltre alle creature inedite, la serie vede il ritorno di grandi classici con illustrazioni rinnovate, focalizzandosi sul legame tra i Pokémon e i loro Allenatori.

Sotto il profilo del collezionismo, la novità di maggior rilievo è l’introduzione della categoria “rara attacco Mega”. Si tratta di carte peculiari in cui “sfoggiano, come parte dell’illustrazione, il nome di uno degli attacchi scritto in caratteri katakana giapponesi”, fondendo l’estetica orientale con il design internazionale del gioco.

L’espansione viene supportata da un piano di distribuzione articolato che copre l’intero primo quadrimestre del 2026. Da oggi sono disponibili presso i rivenditori autorizzati:

Collezioni Erika/Ubaldo: buste dell’espansione con carte promozionali di Tangela o Komala.

Collezione con adesivi: set contenente tre buste e carte olografiche di Charmander o Gastly.

La roadmap delle uscite successive prevede:

20 febbraio 2026: Set Allenatore Fuoriclasse (con illustrazione di Zekrom di N) e Miniscatole da collezione.

20 marzo 2026: Collezione con poster premium (Mega Gardevoir-ex o Mega Lucario-ex) e Spilla Deluxe Compagni d’avventura.

24 aprile 2026: Collezioni dedicate a Mega Meganium-ex, Mega Emboar-ex e Mega Feraligatr-ex, complete di carte lenticolari giganti.

Parallelamente alla distribuzione fisica, l’espansione è già operativa su GCC Pokémon Live, disponibile per sistemi iOS, Android, macOS e Windows. La versione digitale permette l’accesso immediato ai nuovi mazzi tramite il Pass Lotta, offrendo strategie preimpostate basate su Mega Dragonite-ex e Mega Meganium-ex per facilitare l’ingresso dei giocatori nelle competizioni online.

