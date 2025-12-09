Tecnologia

FiberCop e Microsoft Italia per l’Edge Cloud nazionale

(Adnkronos) – FiberCop e Microsoft Italia hanno formalizzato un’intesa strategica finalizzata allo sviluppo di un sistema di edge cloud nazionale. L’iniziativa mira a portare la potenza del cloud e dell’Intelligenza Artificiale (AI) in modo capillare sul territorio, integrando l’ampia infrastruttura di rete ed edge di FiberCop (circa 27 milioni di km di fibra ottica posata e 10.500 centrali) con la piattaforma Microsoft Azure Local. 

L’obiettivo è duplice: offrire servizi cloud e di intelligenza artificiale innovativi e sicuri, caratterizzati da bassa latenza, e operare nel pieno rispetto della sovranità dei dati, rispondendo così alle esigenze evolutive delle imprese e della Pubblica Amministrazione. 

Questa nuova iniziativa fonde l’esperienza globale di Microsoft nell’ambito cloud e AI con la rete in fibra e la rete edge di FiberCop su scala nazionale. L’integrazione crea un’architettura distribuita essenziale per supportare l’analisi in tempo reale dei dati e le applicazioni IoT (Internet of Things) delle aziende clienti su tutto il territorio. Il concetto chiave è l’Edge Cloud Computing, un paradigma tecnologico che consente di erogare servizi digitali portando le risorse di calcolo e di archiviazione dei dati più vicine al luogo in cui vengono utilizzate, ai “confini” o edge, della rete.  

Data center di medie o piccole dimensioni o persino dispositivi intelligenti si trovano così più vicini agli utenti e alle imprese, rendendo i servizi più veloci, affidabili e meglio adattati alle esigenze locali. Se i grandi data center restano fondamentali per l’archiviazione di grandi volumi, l’edge computing copre l’esigenza nei casi che richiedono risposte rapide e locali. Azure Local è la soluzione Microsoft che rende possibile questa architettura distribuita, estendendo le funzionalità di Azure agli ambienti di proprietà delle organizzazioni e consentendo la distribuzione locale di applicazioni moderne e legacy in sedi distribuite o caratterizzate da requisiti di sovranità. 

Attraverso l’utilizzo di Microsoft Azure Local nei siti edge di FiberCop, le organizzazioni potranno beneficiare di tre vantaggi competivi tecnologici fondamentali: 

Sovranità dei dati: piena aderenza alle normative europee e italiane, i dati sensibili rimangono all’interno dei confini nazionali. 

Latenza ultra-bassa: cruciale per applicazioni che richiedono una risposta immediata, come l’automazione industriale, i sistemi sanitari avanzati e le soluzioni per le smart city. 

Resilienza e scalabilità: maggiore robustezza dell’infrastruttura, consentendo alle imprese di innovare senza compromettere sicurezza o prestazioni. 

Massimo Sarmi, Presidente e Amministratore Delegato di FiberCop, ha commentato: “Ampliando la propria infrastruttura in fibra con servizi di calcolo avanzati, FiberCop sarà in grado di offrire una gamma più ampia di soluzioni digitali. La nostra forza risiede nell’estensione unica e capillare degli asset aziendali e nell’esperienza senza pari nella gestione di infrastrutture critiche, che ci consentono di accelerare la transizione digitale dell’Italia e ridurre il divario digitale.” 

Sulla stessa linea, Vincenzo Esposito, Amministratore Delegato Microsoft Italia, ha evidenziato l’impatto sul controllo dei dati: “Con Azure Local e la rete edge di FiberCop permetteremo alle organizzazioni di tutto il Paese di innovare dal cloud all’edge, mantenendo il pieno controllo sui propri dati e beneficiando al tempo stesso delle più recenti innovazioni in ambito intelligenza artificiale.” 

