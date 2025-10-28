Tecnologia

Falk Maria Schlegel non sarà presente

by Adnkronos
(Adnkronos) – A causa di motivi medici legati a un infortunio alla spalla, Falk Maria Schlegel purtroppo non potrà partecipare al Lucca Comics & Games 2025 come inizialmente previsto. Falk desiderava davvero incontrare i fan italiani dei Powerwolf ed è profondamente dispiaciuto di dover rinunciare a questo meraviglioso evento. I Powerwolf desiderano ringraziare il fantastico team di Lucca Comics & Games e dell'editore Scribabs che presenteranno con orgoglio il nuovo gioco da tavolo dei Powerwolf, 1589, presso il loro stand durante il festival. Falk e tutta la band inviano i loro più sentiti saluti a tutti i partecipanti di Lucca: che lo spirito del Lupo sia con voi! 
