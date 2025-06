eFootball celebra 30 anni con la campagna Nostalgia e un evento globale a Tokyo

(Adnkronos) – Konami Digital Entertainment inaugura la campagna “Nostalgia” per celebrare il 30° anniversario della sua celebre serie calcistica, nata il 21 luglio 1995 con Winning Eleven e conosciuta in Europa come PES. L’iniziativa, attiva da oggi fino al 10 luglio su tutte le piattaforme in cui è disponibile eFootball, punta a rendere omaggio alle origini del franchise offrendo contenuti speciali, sfide a tempo e il ritorno di alcune icone storiche del calcio in versione digitale. Tra gli elementi principali della campagna figura un evento “Time Attack” che riporta in campo i classici modelli poligonali del passato: i giocatori potranno affrontare una sfida contro il tempo per segnare gol e ottenere premi utili allo sviluppo del proprio Dream Team. A questa si affianca il ritorno di leggende come Adriano, Roberto Baggio e Gerard Piqué, disponibili temporaneamente come carte “Epic” in edizione limitata. Per l’occasione, è stato anche lanciato il pacchetto Big Time: Chance Deal 30° Anniversario, che permette di sbloccare versioni rare e potenziate di giocatori per rafforzare ulteriormente la propria rosa. Infine, chi accede al gioco durante la durata della campagna riceverà bonus giornalieri, tra cui monete, punti esperienza, strumenti di allenamento e un badge commemorativo dedicato all’anniversario. Il culmine delle celebrazioni avverrà il 21 luglio a Tokyo con l’eFootball World Festival, ospitato al Belle Salle Shibuya Garden. L’evento includerà sessioni di gameplay, incontri con ospiti noti come Riku Hagiwara e Jon Kabira, e una serie di annunci relativi a nuove licenze e contenuti in arrivo. Il tutto sarà trasmesso in streaming globale in nove lingue. In parallelo, sempre a Tokyo, si svolgeranno le finali mondiali dell’eFootball Championship 2025, che vedranno 32 tra i migliori giocatori, 16 per la sezione console e 16 per la mobile, sfidarsi per il titolo mondiale. Dopo la fase a gironi prevista per il 20 luglio, i migliori si affronteranno davanti a un pubblico dal vivo per determinare il campione assoluto di questa edizione. —[email protected] (Web Info)