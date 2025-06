E4 Computer Engineering, ricavi raddoppiati e crescita stellare nel 2024

(Adnkronos) – E4 Computer Engineering, azienda italiana di spicco nel settore delle soluzioni hardware e software ad altissimo contenuto tecnologico per ambiti quali l'High-Performance Computing (HPC), l'Intelligenza Artificiale (AI), il Quantum Computing (QC), il Cloud Computing e la Data Analytics, ha annunciato i risultati del bilancio 2024. L'anno si è chiuso con un fatturato pari a 55,8 milioni di euro, registrando una crescita eccezionale del 102% rispetto all'esercizio 2023. Questo straordinario risultato consolida un trend di crescita ininterrotto dal 2021, che ha visto la realtà tecnologica italiana quadruplicare i propri ricavi in soli quattro esercizi e raddoppiare il proprio organico nell'ultimo biennio. Tutti i principali indicatori di business si sono attestati su valori positivi, confermando la solidità e la dinamicità dell'azienda. Il successo del 2024 è il frutto di una strategia di lungo periodo che vede E4 impegnata in significativi investimenti in ricerca e sviluppo. Questa strategia è affiancata da politiche attive di attrazione dei migliori talenti e di figure altamente qualificate, in particolare nel campo delle competenze STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica). Tale approccio ha generato una costante espansione della capacità dell'azienda di sviluppare soluzioni tecnologiche all'avanguardia in ambiti di frontiera come l'Intelligenza Artificiale, l'High-Performance Computing (HPC) e il Quantum Computing (QC), settori oggi sempre più cruciali per assicurare crescita e competitività alle imprese. La collaborazione con i centri di ricerca più innovativi a livello nazionale e internazionale rappresenta un ulteriore pilastro di questa strategia, alimentando l'innovazione e la capacità di E4 di affrontare le sfide tecnologiche più complesse. Il 2024 è stato costellato da successi significativi che testimoniano la leadership e la competenza di E4 Computer Engineering. Tra questi, spiccano due progetti di rilievo:

Potenziamento del supercomputer GAIA (ex Galileo 100) del Cineca: E4 si è aggiudicata la gara per l'ampliamento di questo sistema cloud Tier-1, un'infrastruttura di calcolo ad alte prestazioni fondamentale per la ricerca scientifica pubblica italiana. GAIA è in grado di servire oltre 5000 utenti, supportando progetti di ricerca innovativi in svariati settori. Fornitura dell'infrastruttura ICT per il progetto ASTRI (Astrofisica con Specchi a Tecnologia Replicante Italiana) Mini-Array all'INAF: per l'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), E4 ha fornito l'infrastruttura tecnologica necessaria a rendere operativo da remoto il sistema di nove telescopi a doppio specchio dell'Osservatorio del Teide a Tenerife. Questo progetto di punta permette lo studio dei fotoni gamma prodotti da eventi cosmici estremi, come fusioni di galassie e buchi neri, avvenuti fino a una distanza di 10 milioni di anni luce, aprendo nuove frontiere nella comprensione dell'universo.

Cosimo Damiano Gianfreda, CEO di E4 Computer Engineering, ha espresso grande soddisfazione per i risultati ottenuti: "Il 2024 è stato per noi un anno di grandi risultati e di grandi soddisfazioni, che confermano l'efficacia delle nostre scelte strategiche. Vittorie come quelle nella gara per il supercomputer Galileo 100 o per il progetto ASTRI ci riempiono d'orgoglio non solo per l'importanza che ricoprono, ma anche perché sono la dimostrazione della nostra capacità, accresciuta anno dopo anno, di rispondere alle sfide tecnologiche più impegnative. Sono la sfavillante punta di un iceberg fatto di impegno, investimenti e coraggio di puntare sempre più in alto".

Il CEO ha inoltre voluto sottolineare il ruolo centrale del capitale umano nel successo dell'azienda: "Tutto questo non sarebbe stato possibile senza il talento, le competenze e la dedizione delle persone di E4, che rappresentano il nostro patrimonio più grande e alle quali va tutta la mia gratitudine e riconoscenza per questo anno eccezionale". L'impegno di E4 nel rafforzare la propria squadra è confermato dai continui innesti di giovani provenienti dai percorsi formativi più innovativi e di professionisti con comprovata esperienza. Nel 2024 sono state effettuate 17 nuove assunzioni, in gran parte figure con competenze STEM, mentre nell'anno in corso sono già 10 i nuovi professionisti entrati a far parte del team E4, con ulteriori posizioni aperte, sempre in ambito STEM. Questo focus sull'attrazione e lo sviluppo del talento sottolinea la visione a lungo termine di E4 nel consolidare la propria posizione di leadership nel panorama tecnologico.