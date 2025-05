Dragon Ball Xenoverse 2, il nuovo Daima Pack con Goku e Vegeta in versioni inedite

(Adnkronos) – Bandai Namco arricchisce ulteriormente l’esperienza di Dragon Ball Xenoverse 2 con il lancio del nuovo Dragon Ball DAIMA Pack, disponibile da oggi su tutte le piattaforme. Il pacchetto introduce due nuovi personaggi giocabili provenienti dalla recente serie Dragon Ball DAIMA: Super Saiyan 4 Goku (DAIMA) e Super Saiyan 3 Vegeta (DAIMA), proiettando i giocatori in un contesto narrativo alternativo e stilisticamente rinnovato. Oltre ai due combattenti, il pacchetto espande il gioco con una serie di contenuti aggiuntivi, tra cui costumi esclusivi e accessori ispirati ai protagonisti, nonché due nuovi personaggi secondari, Panzy e Glorio, provenienti dal Regno Demoniaco. Le nuove Missioni Parallele offrono l’occasione di mettere alla prova i poteri dei due Saiyan in scontri ad alta intensità contro alcuni dei più pericolosi antagonisti dell’universo Dragon Ball. Il DAIMA Pack introduce anche nuove abilità personalizzabili, Super Soul aggiuntive e illustrazioni inedite per le schermate di caricamento, offrendo un’esperienza di gioco più varia e visivamente rinnovata. In concomitanza con il lancio del pacchetto a pagamento, è stato rilasciato anche un aggiornamento gratuito che amplia le possibilità di gioco per tutti gli utenti. Tra i contenuti inclusi figurano nuove battaglie contro Raid Boss, ulteriori Super Soul, oggetti per la lobby e abilità supplementari. È inoltre disponibile il Time Patrol Support Pack, un pacchetto opzionale pensato per assistere i giocatori con oggetti potenziati, tecniche speciali e outfit selezionati. —[email protected] (Web Info)