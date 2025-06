Donkey Kong Bananza su Switch 2, ecco chi è la coprotagonista

(Adnkronos) – Nel corso del Donkey Kong Bananza Direct, trasmesso oggi, Nintendo ha svelato ufficialmente Donkey Kong Bananza, nuovo capitolo della storica saga, in arrivo il 17 luglio in esclusiva su Nintendo Switch 2. Si tratta di un platform d’azione in 3D ambientato nel sottosuolo di un’isola misteriosa, tra ambientazioni labirintiche, nemici da abbattere e tonnellate di banane dorate da raccogliere. L’avventura prende il via a Lingottisola, dove viene scoperto un prezioso giacimento di banane d’oro. Donkey Kong, naturalmente attratto dalla notizia, si ritrova coinvolto in una tempesta che lo trascina nelle profondità del pianeta. Qui incontra Pauline, trasformata temporaneamente in una roccia parlante e cantante. I due formano una coppia improbabile ma determinata, impegnata a farsi strada nel Mondo sotterraneo per raggiungere il nucleo del pianeta, leggendario luogo capace di esaudire desideri. Tra le principali novità di gameplay, Donkey Kong Bananza introduce un sistema di abilità combinabili: DK può scavare nel terreno, distruggere ostacoli, lanciare porzioni di roccia, usarle come tavole da surf, o eseguire colpi a catena. A supportarlo è il canto di Pauline, in grado di attivare temporanee trasformazioni denominate Bananza, ognuna con effetti diversi. Alcuni esempi sono Bananza Kong (potenza amplificata), Bananza zebra (maggiore velocità) e Bananza struzzo, che consente a DK di volare e sganciare uova esplosive. Il titolo supporta anche una modalità cooperativa locale grazie alla condivisione dei Joy-Con 2. È inoltre possibile sfruttare GameShare per giocare insieme anche se solo uno dei due utenti possiede una copia del gioco. GameChat permette di comunicare vocalmente con gli amici in modalità online. Dal punto di vista narrativo, i protagonisti dovranno affrontare la Void Company, una corporazione mineraria responsabile della scomparsa delle banane e della trasformazione di Pauline. Lungo il percorso si incontrano vecchie conoscenze come Cranky Kong, Rambi, Grumpy Kong, Poppy Kong e nuovi personaggi legati alla VoidCo. Il gioco include anche una componente collezionistica articolata. I giocatori potranno recuperare gemme di Banandium, gettoni e pepite d’oro per potenziare le abilità di Donkey Kong e sbloccare equipaggiamenti, colorazioni alternative e oggetti utili. Saranno presenti anche fossili da scambiare con costumi e bonus. Non mancano modalità secondarie come la modalità foto, che consente di regolare inquadrature e filtri, e DK Artist, dedicata alla scultura su pietra con comandi in stile mouse. Infine, Donkey Kong Bananza è compatibile con la linea amiibo. Un nuovo amiibo dedicato a Donkey Kong e Pauline sarà disponibile al lancio e sbloccherà contenuti esclusivi come il costume da diva di Pauline e i pannelli KONG dorati. Tutti gli amiibo della serie Donkey Kong garantiranno bonus aggiuntivi. Il titolo sarà disponibile dal 17 luglio 2025 in esclusiva per Nintendo Switch 2. —[email protected] (Web Info)