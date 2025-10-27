Tecnologia

Cybersecurity, la mente umana è il nuovo campo di battaglia digitale

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – La sicurezza digitale non si gioca più soltanto sulle piattaforme tecnologiche, ma si sposta sul fronte della percezione e della psiche umana. È questo il monito lanciato in occasione del Cyber Act Forum 2025, l’appuntamento annuale di confronto su cybersecurity che, giunto alla sua quinta edizione, ha riunito a Viterbo esperti, istituzioni e imprese. HWG Sababa, società italiana leader nel settore, ha partecipato attivamente al dibattito sulle implicazioni geopolitiche, economiche e sociali poste dalla crescente complessità degli scenari digitali. Uno degli interventi di maggiore interesse e novità è stato quello di Alessio Aceti, CEO di HWG Sababa, il quale ha dedicato il suo speech al tema della “Cognitive Warfare: quando la mente umana diventa il campo di battaglia”. Il concetto di Cognitive Warfare identifica le operazioni mirate a manipolare le informazioni e le percezioni per minare la fiducia, la coesione e i processi democratici. Aceti ha sottolineato in modo incisivo l'inscindibilità tra i due mondi di difesa: “cybersecurity e difesa cognitiva non sono mondi separati: servono insieme per proteggere cittadini, istituzioni e imprese da manipolazioni digitali che minano fiducia, coesione sociale e democrazia.” La dichiarazione evidenzia la necessità di un approccio olistico che non si limiti alla protezione perimetrale, ma che consideri la consapevolezza e la resilienza mentale come il primo strumento di difesa. 
[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Hyrule Warriors: L’era dell’esilio, trailer del nuovo Zelda...

iPad Pro M6, sistema di raffreddamento a camera...

La rivoluzione ohmica di OhmIQ per un caffè...

Solitudine condivisa: il multiplayer asincrono di Death Stranding...

Honor e Byd per la mobilità intelligente con...

Leadership Forum 2025: AI, etica, crescita sostenibile e...

WaltherPark adotta il “Taxonomy check” di GBC Italia

Logistica 4.0: De Rosa (SMET) su AI, VR...

Il remake del primo Halo arriva su PC...

Leggende Pokémon: Z-A stravolge i combattimenti più famosi...