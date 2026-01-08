CES 2026: ASUS ottiene otto Innovation Awards per AI e tecnologie sostenibili

(Adnkronos) –

S.Y. Hsu, Co-CEO di ASUS, ha commentato i risultati ottenuti: “Essere riconosciuti con questi CES 2026 Innovation Awards è una testimonianza del nostro impegno nel creare tecnologie che diano potere a tutti, ovunque. Stiamo costruendo un’esperienza AI end-to-end, portando avanti l’innovazione nel computing, nel gaming, negli strumenti creativi e nella sostenibilità.”

Nel segmento dei computer portatili, l’integrazione dell’intelligenza artificiale ha guidato lo sviluppo di dispositivi come lo Zenbook A16 (UX3607) e lo Zenbook DUO (UX8407). Quest’ultimo, premiato nella categoria Artificial Intelligence, presenta un sistema a doppio schermo OLED 3K potenziato da processori Intel Core Ultra in grado di gestire carichi di lavoro multitasking complessi e funzioni AI avanzate.

L’attenzione alla mobilità professionale è rappresentata anche dal ProArt GoPro Edition (PX13), un laptop convertibile a 360° progettato per l’editing video in esterni, che integra strumenti specifici come StoryCube e abbonamenti ai servizi cloud dedicati ai creator.

Un punto centrale della premiazione ha riguardato la categoria Sustainability & Energy Transition. Lo Zenbook S14 è stato premiato per il suo design efficiente e l’utilizzo del Ceraluminum, un materiale che unisce l’alluminio alla ceramica attraverso un processo di produzione a bassa tensione ed eco-compatibile. Questo trattamento non solo aumenta la resistenza del telaio a graffi e usura, ma garantisce che il componente sia completamente riciclabile alla fine del ciclo di vita del prodotto.

Il brand ROG ha confermato la sua posizione nel settore gaming con il monitor ROG Swift OLED PG27AQWP-W. Questo display da 26,5 pollici è stato riconosciuto come uno dei più veloci al mondo, vantando una frequenza di aggiornamento nativa di 540 Hz e un tempo di risposta di 0,02 ms, caratteristiche essenziali per il gaming competitivo d’élite.

La scheda ROG Crosshair X870E Glacial, presentata in occasione dell’evento ospitato a Las Vegas, offre prestazioni estreme grazie all’ottimizzazione AI e overclocking di nuova generazione. La sua circuiteria elettrica di qualità superiore, il supporto alla memoria DDR5, sette slot M.2 e le ampie opzioni di connettività garantiscono prestazioni di punta. Le funzionalità AI esclusive ASUS, come AI Cache Boost, ASUS AI Advisor e AI Overclocking, semplificano la configurazione e massimizzano le prestazioni, mentre il display LCD a colori da cinque pollici e i SafeSlots assicurano monitoraggio e installazione senza sforzo.

Parallelamente, per il settore della produzione video, il monitor ProArt Display OLED PA27USD ha ricevuto il premio nella categoria Imaging. Dotato di un pannello QD-OLED 4K con colorimetro integrato per l’auto-calibrazione, il dispositivo supporta formati HDR professionali come Dolby Vision e HLG, facilitando il flusso di lavoro dalla produzione alla post-produzione grazie alla connettività Thunderbolt 4.

Infine, il ProArt CaliContrO MCA02 è stato premiato come accessorio di precisione. Si tratta di un dispositivo 3-in-1 che funge da calibratore per display HDR (fino a 10.000 nit) e controller fisico per software creativi, permettendo regolazioni rapide dei parametri tramite una ghiera virtuale e feedback aptico.

