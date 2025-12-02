Cambio ai vertici dell’intelligenza artificiale di Apple

(Adnkronos) – Apple ha annunciato un nuovo cambio di rotta nella sua divisione dedicata all’intelligenza artificiale. John Giannandrea, responsabile dell’IA dal 2018 e figura chiave nell’evoluzione di Siri, si prepara a lasciare la guida operativa del team. Una decisione che arriva in un momento delicato per l’azienda, impegnata a recuperare terreno dopo il rinvio del lancio della nuova Siri “personalizzata”, previsto inizialmente per quest’anno e poi posticipato a causa di uno sviluppo più complesso del previsto.

Il ruolo passa ora ad Amar Subramanya, nominato vicepresidente dell’IA. Subramanya arriva da una lunga esperienza tra Google e Microsoft, dove ha ricoperto posizioni di vertice nei team dedicati all’intelligenza artificiale. In Apple sarà responsabile della supervisione dei modelli proprietari, della ricerca sul machine learning e delle strutture di sicurezza che accompagneranno le future funzioni di Apple Intelligence. La sua nomina rientra in un riassetto interno che riflette le ambizioni sempre più centralizzate dell’azienda nel campo dell’AI, con la divisione ora direttamente collegata al software SVP Craig Federighi.

Il rallentamento della roadmap di Siri ha avuto un peso determinante sull’uscita di scena di Giannandrea. A marzo, la stessa Apple aveva ammesso pubblicamente che lo sviluppo della nuova versione dell’assistente stava richiedendo “più tempo del previsto”. Secondo Bloomberg, Tim Cook avrebbe perso fiducia nella gestione del progetto, delegando parte della supervisione al responsabile di Vision Pro, Mike Rockwell. Giannandrea resterà comunque come advisor fino al suo definitivo pensionamento previsto per la primavera del 2026.

Il percorso verso la nuova Siri ripartirà dunque da Subramanya, mentre Apple prepara il lancio di un assistente rinnovato atteso per la prossima primavera. Le indiscrezioni indicano che alcune funzioni avanzate saranno alimentate da una versione personalizzata del modello Gemini di Google, scelta che segnala la volontà dell’azienda di bilanciare sviluppo interno e partnership strategiche per recuperare terreno in un settore sempre più competitivo.

Tim Cook, nel commentare la nomina, ha sottolineato come l’intelligenza artificiale resti “centrale nella strategia di Apple”, ribadendo il ruolo determinante di Federighi nella direzione tecnica e nell’implementazione delle prime funzioni di Apple Intelligence. Una riorganizzazione che mira a imprimere nuovo slancio a un progetto cruciale per il futuro dell’ecosistema Apple, con Siri chiamata a trasformarsi da semplice assistente vocale a interfaccia intelligente dell’intera piattaforma.

