Call of Duty: Black Ops 7 esce a novembre su console e PC

(Adnkronos) – Activision, insieme agli studi Treyarch e Raven Software, ha annunciato ufficialmente Call of Duty: Black Ops 7, nuovo capitolo della storica serie sparatutto. Il gioco sarà disponibile dal 14 novembre 2025 su PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One e PC (Steam, Microsoft Store e Battle.net), con lancio diretto anche su Game Pass. Le prenotazioni garantiscono l’accesso anticipato alla open beta dal 2 ottobre, mentre tutti i giocatori potranno partecipare a partire dal 5 ottobre. Ambientato nel 2035, il nuovo episodio trascina i giocatori in un mondo al limite del collasso, dove conflitti globali e guerra psicologica minacciano l’ordine mondiale. Il protagonista, David Mason, guida un’unità JSOC in una missione segreta nella città mediterranea di Avalon, epicentro di una cospirazione che intreccia minacce politiche e fantasmi del passato. La campagna, giocabile in solitaria o in cooperativa fino a quattro giocatori, si distingue per la varietà di scenari: dai tetti illuminati al neon del Giappone alle coste del Mediterraneo, fino a sequenze ambientate “nelle profondità della psiche umana”. Il comparto competitivo debutta con 16 mappe 6v6 (13 inedite e tre classici rivisitati da Black Ops 2) e due mappe 20v20, portando i giocatori in ambienti che spaziano da una Tokyo futuristica ai paesaggi glaciali dell’Alaska. Il sistema di movimento evolve ulteriormente grazie all’Omnimovement, che introduce meccaniche come wall jump e nuove possibilità acrobatiche. Le armi, ripensate per l’ambientazione futuristica, si arricchiscono dell’inedito sistema Overclock, che permette di potenziare progressivamente gli equipaggiamenti durante le partite. L’amatissima modalità Zombies torna nella sua forma round-based, arricchita da veicoli e nuove ambientazioni. La storia prosegue all’interno del Dark Aether, dove il team di Black Ops 6 incontra versioni alternative degli storici protagonisti Richtofen, Nikolai, Takeo e Dempsey, in un intreccio che mescola nostalgia e nuove minacce. Oltre alle mappe survival, disponibili per la prima volta dai tempi di Black Ops 2, fa il suo debutto anche Dead Ops Arcade 4, esperienza caotica e frenetica che riprende l’approccio più sperimentale e arcade della modalità. Chi prenota il gioco o lo riscatta tramite Game Pass potrà accedere al Reznov Challenge Pack, valido anche in Call of Duty: Black Ops 6 e Warzone, con ricompense aggiuntive legate alle sfide completate. La Vault Edition includerà invece quattro operatori esclusivi (Karma, Harper, T.E.D.D. e Reaper EWR-3), cinque armi Mastercraft, contenuti aggiuntivi per la modalità Zombies, un token di sblocco permanente e una stagione completa di BlackCell. Con una campagna co-op senza precedenti, un comparto multiplayer rinnovato e il ritorno dell’iconico Zombies, Call of Duty: Black Ops 7 si prepara a segnare un nuovo punto di riferimento per la saga. —[email protected] (Web Info)