Blood Message, NetEase tenta la strada del tripla A

(Adnkronos) – NetEase Games ha annunciato Blood Message, una nuova esperienza narrativa d'azione per giocatore singolo attualmente in sviluppo per PC e console. Si tratta del primo progetto AAA completamente focalizzato sulla modalità single-player per il publisher cinese, che affida la realizzazione a 24 Entertainment Lin'an, studio sussidiario di Thunder Fire Studio. Nessuna data d'uscita è stata ancora comunicata. Ambientato negli ultimi anni della dinastia Tang, Blood Message segue il viaggio di un messaggero senza nome e di suo figlio attraverso un'odissea verso Chang'an, cuore dell'impero. I due protagonisti si trovano coinvolti in una rivolta a Dunhuang, combattuti tra la fedeltà alla patria e la protezione della propria famiglia, mentre cercano di recapitare un messaggio decisivo per il futuro della loro terra in guerra. Realizzato con Unreal Engine 5 e tecnologie proprietarie del team di sviluppo, Blood Message fonde il combattimento brutale con elementi di sopravvivenza e meccaniche stealth, offrendo un'esperienza viscerale e cinematografica. L'avventura adotta una struttura lineare per valorizzare la narrazione, con particolare attenzione alla cultura e ai costumi dell'epoca, e propone un viaggio emotivo attraverso paesaggi ispirati alle terre dell'Asia orientale e centrale, tra deserti, assedi e terre selvagge. Il progetto rappresenta un omaggio agli eroi dimenticati della storia: non imperatori o generali, ma uomini comuni che, secondo le parole dello sviluppatore, "più piccoli della polvere, lasciano un segno attraverso la memoria delle generazioni future".