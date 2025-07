Attacco hacker negli Stati Uniti. Washington Post: “Sfruttata falla in Microsoft”

(Adnkronos) – Attacco hacker ad agenzie governative e aziende americane. A darne notizia è il Washington Post che denuncia, citando alcuni ricercatori, "un'importante falla di sicurezza nei software dei server Microsoft" che sarebbe stata utilizzata per sferrare "un attacco globale, violando agenzie federali e statali statunitensi, università, aziende energetiche, oltre a una società di telecomunicazioni asiatica". Il governo statunitense e i partner in Canada e Australia, riferisce il quotidiano, "stanno indagando sulla compromissione dei server SharePoint, che forniscono una piattaforma per la condivisione e la gestione dei documenti". L'attacco 'zero-day', così chiamato perché ha preso di mira una vulnerabilità precedentemente sconosciuta, sottolinea giornale americano, "non è il primo di questo tipo per la Microsoft". L'ultimo nel 2023, riferisce il WP, "quando vennero prese di mira le e-mail del governo americano". —[email protected] (Web Info)