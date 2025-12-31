ASUS ROG Keris II Origin: la recensione

(Adnkronos) – L’ASUS ROG Keris II Origin si posiziona nel segmento ultra-high-end delle periferiche da gaming, proponendosi come un’evoluzione strutturale e tecnica della serie Ace. Con un peso di 64 grammi, il dispositivo bilancia una struttura solida con la velocità richiesta nei contesti competitivi, pur risultando leggermente più pesante del suo predecessore diretto a causa di un design rivisitato e di un sistema di illuminazione più complesso.

Il profilo del Keris II Origin è caratterizzato da un dorso alto, una scelta geometrica che lo rende ideale per chi predilige le impugnature di tipo Palm o Claw. Tuttavia, questa conformazione implica che il dispositivo sia destinato preferibilmente agli utenti destrorsi, escludendo i giocatori mancini.

Esteticamente, il mouse presenta un logo ROG sul lato sinistro che integra l’illuminazione RGB personalizzabile, creando, insieme alla rotella e al logo posteriore, un sistema a tre zone indipendenti. La qualità costruttiva appare eccellente, con un rivestimento antiscivolo sulle superfici dei tasti primari che garantisce un controllo superiore. Per chi necessita di ulteriore attrito, la confezione include un set di grip tape adesivi. Il dispositivo risulta ad ogni buon conto elegante e molto comodo da usare anche durante sessioni di gioco prolungate e intensive.

Sotto la scocca, ASUS introduce i nuovi ROG Micro Switches II. Questi componenti sono stati progettati per essere ancora più robusti (e progettati per 100 milioni di clic), offrendo una risposta più rapida e precisa rispetto alla generazione precedente. Un dettaglio degno di nota per la longevità del prodotto è l’inclusione di due switch supplementari all’interno della dotazione originale, sempre ricca e di effetto come da tradizione Asus ROG.

Il cuore pulsante dell’ASUS ROG Keris II Origin è il sensore ottico AimPoint Pro, un componente che non si limita ad aumentare la risoluzione massima, ma lavora sulla stabilità del segnale e sulla versatilità delle superfici. Per comprendere l’entità di queste prestazioni, è necessario analizzare come i dati grezzi si traducano in vantaggi tattici durante le sessioni di gioco.

Il sensore vanta una velocità di tracciamento di 750 IPS (Inches Per Second) e un’accelerazione di 50G. Tradotto in unità metriche, 750 IPS corrispondono a circa 19 metri al secondo.

Questa specifica è fondamentale per i giocatori di FPS (First Person Shooter) che utilizzano una sensibilità bassa e compiono ampi movimenti del braccio per effettuare “flick shot” o rotazioni di 180 gradi. Anche durante i movimenti più violenti e rapidi, il sensore AimPoint Pro garantisce che il cursore non subisca il fenomeno dello “spin out” (la perdita del tracciamento che causa movimenti casuali della visuale).

Uno dei dati più rilevanti, spesso ignorato dal marketing tradizionale, è la

DPI Deviation

. ASUS dichiara per l’AimPoint Pro una deviazione inferiore all’1%.

In molti sensori commerciali, impostare 800 DPI non corrisponde esattamente a 800 punti per pollice reali; questa discrepanza può alterare la memoria muscolare. Una deviazione così ridotta assicura che il movimento registrato sullo schermo sia lo specchio esatto del movimento fisico compiuto sulla scrivania.

Attraverso l’app companion, il sensore permette di intervenire sulla Lift-off Distance (LOD). Questa funzione è vitale per chi solleva spesso il mouse: è possibile impostare il sensore affinché smetta di tracciare non appena il dispositivo si stacca dalla superficie di pochi millimetri, evitando spostamenti involontari del mirino durante il riposizionamento.

Sebbene la frequenza di polling standard sia di 1.000 Hz, l’ASUS ROG Keris II Origin è predisposto per raggiungere gli 8.000 Hz tramite l’ausilio di un polling rate booster, strumento che tuttavia non è incluso nella confezione standard.

Il dispositivo supporta la tripla connettività:

Cablata via USB.

Wireless a 2,4 GHz tramite tecnologia ROG SpeedNova.

Bluetooth per una maggiore efficienza energetica.

L’adozione del nuovo ROG Omni Receiver permette di accoppiare più dispositivi compatibili a un singolo dongle USB, ottimizzando l’occupazione delle porte sul PC. Per quanto riguarda l’autonomia, il Keris II Origin garantisce fino a 127 ore in modalità 2,4 GHz (senza illuminazione), che scendono a 82 ore con i LED attivi. La gestione dei parametri, dalla distanza di lift-off alla correzione dell’angolo, è affidata a una pratica applicazione web o al software dedicato.

