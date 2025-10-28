Tecnologia

Area Performance 2025

(Adnkronos) – Come ogni anno, il Padiglione Carducci ospiterà la sessione di live-painting organizzata da Area Performance ODV, che si concluderà con la classica asta di beneficenza della domenica. Ecco la lista di alcuni degli artisti e delle artiste che parteciperanno: Ivana Abbate Andrea Alemanno Paola Andreatta  Marco Bernardini Claudio Capellini  Domenico Cava  Alice Chesi  Silvia Corso  Alberto Dal Lago  Giuseppe De Iure Antonio De Luca Alekos Diacodimitri  Jesper Ejsing  Marco Fabbri  Diego Fichera  Paola Fiorentino  Renato Florindi  Nicholas Fusari Diego Gabriele  Giacomo Galligani  Daniele Garbugli  Michele Giorgi  Elisabetta Giulivi  Giusti Lorenzo Tyler Jacobson  Karl Kopinski Katerina Ladon Cristiana Leone Davide Marescotti Eduard Marinov Carlo Monopoli Andrea Musso Francesco Natali Daniele Orizio Alberto Pagliaro Beatrice Pelagatti Andrea Piparo Davide Pizi Michele Poli Simone Pontieri Fabio Porfidia Giulio Primo Daniele Procacci Mirco Pucci Chiara Riva Lapo Roccella Davide Romanini Giulia Rubenni Jacopo Schiavo Cristiano Soldatich  Anna Chiara Stagi Gabriele Stazi Luca Strati Sunny Dee Francesca Urbinati Vanadia Antonello Venditti Florinda Zanetti 
