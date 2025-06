Apple punta sulla realtà aumentata: sette nuovi dispositivi entro il 2028

(Adnkronos) – Apple guarda al futuro dei dispositivi indossabili con una strategia di lungo termine che, secondo l’analista Ming-Chi Kuo prevede il lancio di almeno sette nuovi prodotti tra visori e smart glasses entro il 2028. In un report pubblicato oggi, Kuo ha illustrato la roadmap aggiornata dell’azienda, che include aggiornamenti della linea Vision Pro, una versione più economica denominata Vision Air, occhiali AR/XR e accessori display ora in pausa ma non esclusi in futuro. Il primo prodotto a debuttare sarà un aggiornamento dell’attuale Vision Pro, previsto per il terzo trimestre del 2025. Il modello, dotato del chip M5, manterrà specifiche tecniche pressoché invariate e dovrebbe raggiungere una tiratura compresa tra le 150.000 e le 200.000 unità entro la fine dell’anno. Nel 2027 arriverà invece il Vision Air, una variante più leggera (fino al 40% in meno di peso) e meno costosa, realizzata con materiali plastici e in lega di magnesio, al posto del vetro e della lega di titanio dell’attuale Pro. Il dispositivo sarà dotato del processore top di gamma degli iPhone ma avrà un numero ridotto di sensori. A chiudere il ciclo sarà la seconda generazione del Vision Pro, prevista per la seconda metà del 2028. Secondo Kuo, si tratterà di un dispositivo completamente ridisegnato, dotato di un chip paragonabile a quelli dei Mac e con un peso e un prezzo inferiori rispetto alla prima versione. Contrariamente ad alcune indiscrezioni che parlavano di un lancio nel 2026, il primo modello di Apple Glasses è ora atteso per il secondo trimestre del 2027. Il dispositivo, concorrente diretto dei Ray-Ban Meta, dovrebbe essere distribuito in 3-5 milioni di unità e offrirà comandi vocali, riconoscimento gestuale, registrazione video e fotografica, funzioni AI per il rilevamento ambientale e integrazione audio, seppur ancora incerta la compatibilità autonoma o vincolata agli AirPods. Apple avrebbe inoltre in fase di sviluppo due modelli di occhiali XR con display integrato: il primo atteso per il 2028, con tecnologie Liquid Crystal on Silicon e waveguide, e un secondo modello ancora avvolto dal riserbo. Tra i progetti attualmente sospesi figura anche un display accessorio connesso via cavo per iPhone e Mac, basato su tecnologia Birdbath. Il suo sviluppo è stato interrotto per problemi legati al peso complessivo del dispositivo, ma potrebbe essere ripreso successivamente. Kuo sottolinea come Apple stia scegliendo consapevolmente un approccio graduale, mirando a superare la concorrenza con soluzioni tecnologiche avanzate, anche se in ritardo rispetto ad altri marchi già presenti nel settore. L’ingresso di Apple, secondo l’analista, potrebbe spingere l’intero mercato dei dispositivi smart con display oltre i 10 milioni di unità nel solo 2027, contribuendo a consolidare un segmento oggi ancora di nicchia. “Diversi marchi rilasceranno occhiali con display prima di Apple, ma questi resteranno prodotti di nicchia nei prossimi due anni”, afferma Kuo, suggerendo che Cupertino potrebbe ancora una volta ridefinire uno standard, come già avvenuto in passato con iPhone e Apple Watch. —[email protected] (Web Info)