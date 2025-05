Apple cambia il nome dei sistemi operativi, arriva iOS 26

(Adnkronos) – Secondo quanto riportato da Bloomberg, Apple si appresta a introdurre un nuovo sistema di denominazione per i propri sistemi operativi, abbandonando la consueta progressione numerica in favore di una classificazione annuale. Il nuovo schema prevede che le versioni siano identificate dall’anno successivo rispetto a quello di effettiva pubblicazione, seguendo una logica simile a quella adottata nel settore automobilistico. Di conseguenza, la prossima versione del sistema operativo mobile non sarà denominata iOS 19, ma iOS 26. La stessa numerazione verrà applicata agli altri sistemi operativi dell’ecosistema Apple, includendo iPadOS 26, macOS 26, watchOS 26, tvOS 26 e visionOS 26. La modifica sarà ufficializzata durante la Worldwide Developers Conference (WWDC), che prenderà il via il 9 giugno. L’obiettivo dichiarato è quello di uniformare i criteri di identificazione delle versioni software, attualmente caratterizzati da numerazioni disallineate tra le diverse piattaforme. In occasione dell’evento, Apple dovrebbe inoltre presentare un aggiornamento del design dei propri sistemi operativi, con elementi ispirati all’interfaccia di visionOS, il sistema adottato per il visore Vision Pro. L’apertura della conferenza è prevista con un keynote alle ore 19:00 italiane. —[email protected] (Web Info)