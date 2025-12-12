Amazon e Crystal Dynamics, annunciati due nuovi Tomb Raider

(Adnkronos) – La collaborazione tra Amazon Games e Crystal Dynamics, i cui dettagli erano attesi sin dall’annuncio della partnership nel 2022, ha finalmente svelato le sue carte con la presentazione di due progetti distinti dedicati al franchise di Lara Croft. L’editore ha confermato l’arrivo su PlayStation 5, Xbox Series e PC di due produzioni che mirano a coprire sia la nostalgia dei fan di vecchia data che la necessità di evolvere la serie verso nuovi orizzonti tecnici e narrativi: Tomb Raider: Catalyst e Tomb Raider: Legacy of Atlantis.

Il progetto più ambizioso in termini di novità è rappresentato da Tomb Raider: Catalyst, la cui uscita è fissata per il 2027. Questo capitolo inedito segna una netta deviazione rispetto alla recente trilogia survival, portando l’archeologa nelle regioni dell’India settentrionale all’indomani di un cataclisma mitologico. La struttura del gioco, descritta come la più vasta mai realizzata per il franchise e mossa dal motore grafico Unreal Engine 5, vedrà Lara competere con cacciatori di tesori rivali in un contesto dove le dinamiche di fiducia e tradimento saranno centrali per la risoluzione della trama e la prevenzione di una catastrofe globale.

Ad anticipare l’uscita del nuovo capitolo sarà però Tomb Raider: Legacy of Atlantis, previsto per il 2026. Sviluppato con il supporto dello studio Flying Wild Hog, il titolo si configura come un remake completo del gioco originale del 1996. L’operazione punta a ricostruire con tecnologie moderne le iconiche ambientazioni del debutto di Lara, dalle giungle del Perù alle rovine greche ed egiziane, fino alla ricerca del manufatto Scion. L’obiettivo dichiarato è quello di offrire un comparto visivo all’avanguardia, sempre basato su Unreal Engine 5, mantenendo però intatto lo spirito e l’atmosfera che hanno definito il genere action-adventure trent’anni fa.

Un elemento di continuità fondamentale tra le due produzioni risiede nella scelta dell’interprete principale. Entrambi i titoli vedranno infatti l’attrice Alix Wilton Regan vestire i panni di Lara Croft. Già nota al pubblico videoludico per le sue performance in opere come Cyberpunk 2077, Dragon Age: Inquisition e Mass Effect 3, Regan avrà il compito di unificare l’identità del personaggio, prestando la propria voce sia alla versione classica rivisitata che alla protagonista della nuova, complessa avventura narrativa.

—

tecnologia

[email protected] (Web Info)