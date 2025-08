Alleanza strategica tra AMA e RemTech Expo

(Adnkronos) – AMA S.p.A., Azienda Municipale Ambiente di Roma, e RemTech Expo, il principale evento italiano dedicato alla rigenerazione dei territori, hanno siglato un accordo di partnership strategica. L'intesa, formalizzata nella Sala Operativa Centrale "U.C.R.O.N.I.A." di AMA, nasce dalla visione condivisa che il rifiuto non rappresenti la fine di un ciclo, ma possa diventare "l’origine di un nuovo valore". L'obiettivo è attivare filiere virtuose per generare benefici ambientali, economici e sociali, migliorando la qualità della vita urbana. L'accordo si inserisce nel percorso che RemTech Expo porta avanti da anni per accompagnare la transizione ecologica con strumenti concreti. La collaborazione con AMA è un esempio virtuoso di alleanza tra una realtà operativa e una piattaforma tecnico-scientifica, che punta a sperimentazioni avanzate e alla replicabilità delle soluzioni. Il programma congiunto prevede lo sviluppo di progetti pilota, attività formative e lo scambio di know-how e tecnologie innovative. Tra le aree di intervento prioritarie ci sono la tracciabilità dei materiali, il recupero delle frazioni valorizzabili, il riciclo avanzato e le sinergie con il settore edilizio per la produzione di materie prime seconde. Come dichiarato da Silvia Paparella, General Manager di RemTech Expo: “Il rifiuto non è la fine di un ciclo, ma può diventare l’inizio di una nuova storia di valore. Con AMA condividiamo l’idea di un’economia rigenerativa, dove la gestione del rifiuto diventa una leva per la trasformazione urbana e territoriale”.

Bruno Manzi, Presidente di AMA, ha aggiunto: "L’accordo sottoscritto oggi avvia una collaborazione strategica e sinergica, perché ci consente, attraverso visioni integrate, di implementare il percorso virtuoso avviato in questi anni, in cui la gestione dei rifiuti viene supportata da strumenti tecnologici avanzati come Ucronia, in grado di attivare approcci e soluzioni sempre più innovative”. Secondo il Direttore Generale di AMA, Alessandro Filippi, l'accordo permetterà all'azienda di compiere "un salto di qualità nella gestione del ciclo dei rifiuti e di accelerare il processo intrapreso verso l’economia circolare". La partnership con AMA, che gestisce il ciclo integrale dei rifiuti della Capitale per 2 milioni 800 mila residenti, si aggiunge a una fitta rete di collaborazioni di RemTech Expo con istituzioni e enti di rilievo come l'Albo Gestori Ambientali, il CNR e diversi Ministeri. Il prossimo appuntamento con RemTech Expo 2025 è dal 17 al 19 settembre a Ferrara. —[email protected] (Web Info)