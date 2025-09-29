AI Classroom: Acer e Intel portano l’intelligenza artificiale nelle scuole europee

(Adnkronos) – La trasformazione digitale della scuola europea compie un passo decisivo: è partito il progetto pilota AI Classroom, un'iniziativa congiunta di Acer e Intel che porta l'intelligenza artificiale (AI) direttamente in 50 istituti pionieri in tutto il continente. L'Italia è tra i Paesi coinvolti, insieme a Regno Unito, Spagna, Bulgaria, Finlandia e Svezia, con l'estensione imminente a Irlanda e Polonia. Il progetto mira a rivoluzionare la didattica, offrendo agli insegnanti strumenti AI avanzati per alleggerire il carico amministrativo e, soprattutto, per personalizzare l'esperienza educativa. "Così gli insegnanti pianificano le lezioni con l’AI, utilizzano data science e personalizzano con facilità le lezioni sui diversi bisogni formativi dei ragazzi", riassume l'obiettivo centrale dell'iniziativa. Il cuore dell'iniziativa risiede nell'hardware specifico. I docenti piloni utilizzeranno i PC Acer TravelMate AI e Acer Chromebook Plus, dispositivi che integrano rispettivamente Microsoft Copilot e Google Gemini. Questi strumenti basati sull'AI sono impiegati in quattro aree strategiche: Tutoraggio personalizzato: miglioramento delle esperienze di apprendimento per gli studenti. Efficienza amministrativa: ottimizzazione dei sistemi di gestione dell'insegnamento. Progettazione curriculare: assistenza nella creazione di programmi di studio e lezioni interattive. Analisi didattica: supporto nell’analisi dei trend nella correzione di test e compiti, permettendo di pianificare interventi mirati in base alle lacune. L'ecosistema solido, sostenuto da rivenditori certificati e dalle collaborazioni con Google e Microsoft, è essenziale per il successo del progetto. AI Classroom si inserisce in un quadro più ampio di potenziamento delle competenze digitali. L'iniziativa si affianca e si integra con "Skills For Innovation" (SFI) di Intel, un programma di formazione per docenti già riconosciuto dalla Commissione Europea come pienamente allineato al quadro EU DigComp.

Mentre Intel SFI fornisce il framework pedagogico (formazione, percorsi e attività), l'AI Classroom di Acer mette a disposizione gli strumenti tecnologici concreti (PC con AI e piattaforme).



Cristina Pez, Commercial Director B2B and Education di Acer EMEA, ha sottolineato l'impatto sul ruolo dell'insegnante: "La nostra priorità è valorizzare gli insegnanti, fornendo contenuti e strumenti che li aiutino a preparare gli studenti alle competenze del futuro… Con il progetto AI classroom, Acer for education si posiziona come pioniere nel portare l'AI nelle scuole, non limitandosi al mondo dei docenti ma portando benefici all'intero istituto grazie al miglioramento dei processi di back office e amministrativi che supportano l'insegnamento." I risultati di SFI, che ha coinvolto oltre 300.000 insegnanti in più di 150 Paesi, sono incoraggianti: un report Intel di fine 2024 ha attestato che l'85% degli insegnanti ha aumentato la propria fiducia nell'uso delle tecnologie e il 92% degli studenti si è sentito più coinvolto. "L'obiettivo principale del programma Intel Skills for Innovation (SFI) è integrare attività di sviluppo delle competenze nell'insegnamento e nell'apprendimento, con una forte attenzione alle applicazioni nel mondo reale," ha aggiunto Luigi Pessina, Director of Global Education Programs and Strategy di Intel. Questo duplice approccio è fondamentale per preparare gli studenti al mercato del lavoro che cambia rapidamente. Secondo il World Economic Forum, entro il 2030 saranno creati 170 milioni di nuovi posti di lavoro che richiederanno pensiero critico, creatività e competenze digitali avanzate, trasformando AI Classroom e SFI in strumenti essenziali per la formazione dei "lavoratori del futuro".