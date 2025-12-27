Addio a “cucciolone92”: come cambiare l’indirizzo Gmail

(Adnkronos) – Google ha deciso di porre rimedio a uno dei problemi più comuni per gli utenti storici della sua piattaforma di posta elettronica: l’impossibilità di modificare un indirizzo creato anni prima e non più adatto a un contesto professionale. Secondo quanto emerso dagli aggiornamenti delle pagine di assistenza, sarà presto possibile sostituire il proprio account @gmail.com con uno nuovo senza dover ricorrere alla creazione di un profilo ex novo. Questa novità rappresenta una svolta attesa da anni, poiché elimina la necessità di migrare manualmente documenti e messaggi tra account diversi, un’operazione che fino a oggi risultava complessa e soggetta a frequenti errori di integrazione con le applicazioni di terze parti.

Il funzionamento del nuovo sistema prevede che il passaggio al nuovo indirizzo non comporti la perdita di contenuti o la disconnessione dai servizi Google. Messaggi, fotografie e archivi su Drive rimarranno legati al profilo, mentre il vecchio indirizzo non scomparirà del tutto, ma continuerà a operare come un alias. Questo garantisce che le comunicazioni inviate alla vecchia casella di posta continuino a essere recapitate regolarmente nella stessa inbox. Inoltre, le credenziali storiche resteranno valide per l’accesso a piattaforme correlate come YouTube o Maps, assicurando una continuità operativa totale per l’utente che decide di aggiornare la propria identità digitale.

Al momento, la documentazione aggiornata è apparsa esclusivamente nella versione in lingua hindi del centro assistenza, suggerendo che la distribuzione della funzione possa partire dal mercato indiano prima di raggiungere una scala globale. Sebbene l’azienda non abbia ancora rilasciato annunci ufficiali, i dettagli tecnici trapelati indicano alcune limitazioni precise per gestire il traffico e prevenire abusi: una volta effettuata la modifica, non sarà possibile procedere a un ulteriore cambio per i successivi dodici mesi. L’utente manterrà comunque la facoltà di tornare al nome originale in qualsiasi momento, ma il nuovo identificativo scelto non potrà essere rimosso singolarmente.

