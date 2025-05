Acer al Computex 2025: innovazione a tutto campo tra AI, mobilità e intrattenimento

(Adnkronos) – Al Computex 2025 Acer ha svelato un portafoglio prodotti ampio e fortemente incentrato sull’intelligenza artificiale, presentando laptop, monitor, dispositivi indossabili, tablet, soluzioni di connettività e proiettori. L’evento conferma l’impegno dell’azienda taiwanese nell’offrire esperienze integrate e intelligenti per creativi, gamer, professionisti e utenti in mobilità. Nel settore notebook, i nuovi PC Copilot+ dominano la scena. La linea Aspire AI si espande con sei nuovi modelli da 14 e 16 pollici, disponibili con processori Intel Core Ultra Serie 2, AMD Ryzen AI Serie 300 e Snapdragon X, e dotati di funzionalità IA integrate come Recall, Click to Do e ricerca avanzata, oltre a software proprietari come AcerSense e LiveArt 2.0. Parallelamente, la gamma Swift si rafforza con i modelli Swift Edge 14 AI, ultraleggero sotto il chilo, e Swift Go AI, dotati di pannelli OLED, touchpad evoluti e tecnologie IA ad alte prestazioni. I nuovi Swift X 14 AI, pensati per i content creator, integrano GPU GeForce RTX 5070 e display 3K OLED Calman Verified per una resa visiva professionale. Il gaming trova massima espressione nei nuovi Predator Triton 14 AI e Predator Helios Neo 14 AI, entrambi equipaggiati con processori Intel Core Ultra, GPU NVIDIA GeForce RTX 5070 e display OLED ad alta risoluzione. Accanto a loro, il desktop Predator Orion 3000 rinnova il design e incrementa la potenza grazie all’adozione dei chip più recenti. Sul fronte visual, Acer rilancia con i monitor Predator QD-OLED, spingendosi fino a 500 Hz di refresh rate e 0,03 ms di risposta con il modello X27U F5, mentre il Predator X27 X punta su una risoluzione 4K e fedeltà cromatica da riferimento. Completano l’offerta i Nitro smart TV Google con risoluzioni 4K e fino a 240 Hz, oltre al monitor portatile 4K PG271K. Per i professionisti, i monitor ProCreator garantiscono precisione cromatica Delta E