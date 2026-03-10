Zero Motorcycles presenta il nuovo scooter elettrico LS1

(Adnkronos) –

Zero Motorcycles, azienda leader globale nel settore dei veicoli elettrici a due ruote, annuncia l’arrivo nelle concessionarie italiane ed europee del nuovo LS1, il primo scooter elettrico sviluppato dal marchio.

Lo scooter è equipaggiato con un motore elettrico da 8,4 kW (11,4 CV) e una coppia di 240 Nm, capace di garantire accelerazione immediata e agilità nel traffico urbano. La velocità massima raggiunge 99 km/h, rendendo il veicolo adatto sia agli spostamenti cittadini sia ai percorsi extraurbani brevi.

Sul fronte della ricarica, LS1 dispone di due batterie rimovibili da 1,86 kWh, che possono essere ricaricate da una presa domestica: con il caricabatterie standard da 800 W è possibile passare dallo 0 al 90% in circa 4,5 ore, mentre il caricatore rapido opzionale riduce il tempo a 2,6 ore.

Alla guida rimane uno scooter composto e molto maneggevole nel traffico cittadino, forse un pò rigido nell’assorbimento delle asperità della strada come il pavè del centro di Milano.

L’autonomia urbana del nuovo LS1 con le due batterie standard arriva fino a 112 km, ma grazie alla possibilità di aggiungere una terza batteria opzionale nel vano sottosella, l’autonomia complessiva può raggiungere 173 km

