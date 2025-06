Volkswagen Golf GTI EDITION 50: prestazioni da primato sul Nordschleife

(Adnkronos) –

Volkswagen ha ridefinito i limiti della trazione anteriore con la nuova Golf GTI EDITION 50, stabilendo un primato mai raggiunto da nessun altro modello stradale del marchio. In attesa del lancio ufficiale nel 2026 per celebrare i 50 anni della leggendaria compatta sportiva, questa edizione speciale ha già inciso il suo nome nei record del Nurburgring.

Durante un test con un prototipo pre-serie, il pilota collaudatore Benny Leuchter ha completato un giro del famigerato Nordschleife in soli 7 minuti, 46 secondi e 13 centesimi, il miglior tempo mai registrato da una Volkswagen omologata per uso stradale. Un risultato che non è solo una vetrina per le capacità del modello, ma anche per l’intero concetto GTI rivisitato con prestazioni senza compromessi. “La nuova Golf GTI EDITION 50 porta il concetto GTI alla sua massima espressione: potenza pura e telaio chirurgico, con trazione anteriore e grande equilibrio dinamico”, ha spiegato Leuchter, che ha contribuito allo sviluppo della vettura. Equipaggiata con il pacchetto Performance opzionale, la vettura da record montava pneumatici semi-slick Bridgestone Potenza Race da 19 pollici, sviluppati su misura, abbinati a cerchi forgiati ultra-leggeri. Questo allestimento ha ridotto significativamente le masse rotanti, migliorando reattività e grip. L’assetto della GTI EDITION 50 è stato progettato per affrontare le insidie del Nordschleife, con sospensioni capaci di assorbire le asperità dell’asfalto mantenendo precisione e velocità in curva. Leuchter non è nuovo ai record sul circuito tedesco: nel 2016 aveva stabilito un primato con la Golf GTI Clubsport S da 310 CV (07:49:21) e successivamente con la Golf R 20 Years da 333 CV a

trazione integrale (07:47:31). Con la nuova GTI a due ruote motrici, però, ha superato persino questi risultati. —[email protected] (Web Info)