Una nuova frontiera per i veicoli di soccorso: arriva Renault Vision 4RESCUE

(Adnkronos) – Progettata per intervenire in contesti critici, Renault Vision 4RESCUE è una demo-car operativa sviluppata su base Renault 4 E-Tech Electric. Nasce dalla collaborazione tra Renault, Software République e tre corpi dei vigili del fuoco europei. L’obiettivo è creare un centro mobile di comando, capace di ottimizzare la risposta alle emergenze attraverso un ecosistema tecnologico interconnesso, composto da circa venti soluzioni digitali integrate. La piattaforma su cui si basa la Renault Vision 4RESCUE combina mobilità sostenibile e intelligenza operativa, offrendo supporto in tempo reale durante le missioni. L’altezza da terra maggiorata e la trazione integrale, ottenuta grazie a un secondo motore elettrico sul retrotreno, rendono questo veicolo adatto anche a terreni difficili. Il design esterno è funzionale: la livrea rossa con dettagli fluorescenti richiama visivamente l’urgenza, mentre i paraurti rinforzati e gli inserti stampati in 3D esprimono la vocazione heavy-duty del mezzo. Il tetto ospita una capsula aerodinamica che integra un drone di sorveglianza e antenne di comunicazione, utili per ristabilire connessioni nelle aree prive di segnale. Le fiancate presentano scritte diagonali “RESCUE” e “SAPEURS POMPIERS”, mentre i numeri 112 e 18 risultano chiaramente visibili sui vetri posteriori. Gli interni sono frutto di uno sviluppo congiunto con i vigili del fuoco. Strisce catarifrangenti sulle porte migliorano la visibilità notturna. Sul cruscotto, una barra metallica riporta l’incisione “Je te recois 4 sur 4”, espressione radio simbolica. I sedili impiegano schiuma riciclata da tute ignifughe dismesse, decorati con motivi tematici. —[email protected] (Web Info)