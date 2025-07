Suzuki presenta le nuove GSX-8T e GSX-8TT

(Adnkronos) –

Suzuki ha svelato oggi in anteprima mondiale due nuovi modelli: la GSX-8T e la GSX-8TT. Disegnate nel Centro Stile Suzuki Europeo presso la sede di Suzuki Italia a Torino.

Si tratta di due moto che fondono le linee classiche con elementi moderni, ispirandosi a leggendari modelli del passato come la celebre T500 Titan prodotta da Suzuki Motor Corporation dal 1967. La lettera 'T' richiama la T500 soprannominata “Titan” mentre per la 8TT, la seconda 'T' rappresenta il concetto di “Timeless”, pura espressione del design senza tempo. Il design della GSX-8T e della GSX-8TT ricordano le linee arrotondate del capiente serbatoio della T500 come la cornice del faro circolare che ora ha una finitura metallica che richiama i gruppi ottici tipici delle moto Suzuki anni ‘60 e ‘70, un ulteriore segno particolare sono i primi specchietti bar end proposti da Suzuki e posizionati alle estremità del manubrio in puro stile look vintage. Rigurado la motorizzazione i modelli sono mossi da un un bicilindrico parallelo da 776 cm3 con distribuzione bialbero DOHC a quattro valvole per cilindro. La coppia massima è di 78 Nm a 6.800 giri/min, mentre il picco di potenza è di 61 kW (83 cv) a 8.500 giri/min, con un consumo di 4,2 l/100 km nel ciclo misto WMTC. Le ruote sono in lega da 17 pollici e montano pneumatici Dunlop Sportmax RoadSport 2.

La GSX-8T, in vendita a partire da 10.910 euro mentre la la GSX-8TT, con prezzo di partenza da 11.560 euro.

—[email protected] (Web Info)