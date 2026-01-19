Škoda Auto chiude il 2025 con ottimi risultati di vendita

(Adnkronos) –

Škoda Auto chiude il 2025 con 1.043.900 veicoli consegnati a livello globale, segnando un incremento del 12,7% e registrando la migliore performance commerciale degli ultimi sei anni.

Nel mercato europeo di riferimento Škoda ha consegnato 836.200 veicoli (+9,9%), conquistando per la prima volta il terzo posto tra i brand automobilistici più venduti. Suddividendo i paesi europei la Germania si conferma il primo mercato per il marchio con 211.100 consegne (+12,8%), seguita da Repubblica Ceca (91.800; +7.300), Regno Unito (83.300; +4.600), Polonia (65.200; +3.800) e Francia (50.800; +5.200).

In Italia, Škoda ha immatricolato 38.158 vetture nel 2025, sostanzialmente in linea con il 2024 (+0,2%), ma aumentando però la quota di mercato al 2,5% (2,45% nel 2024), nuovo record storico per il brand nel nostro paese.

Il risultato è stato sostenuto dal rinnovamento quasi completo della gamma e dal successo delle edizioni celebrative Fabia e Kamiq 130 Edition, che hanno rappresentato quasi il 50% degli ordini dei clienti privati sui due modelli.

Per il 2026 sono previsti due nuovi modelli 100% elettrici:

Epiq, un urban crossover elettrico atteso sul mercato e Peaq, un inedito SUV elettrico a sette posti, posizionato come nuovo flagship del marchio.

—

motori

[email protected] (Web Info)