Rimac Nevera R premiata con il Red Dot Award 2025

(Adnkronos) – La Rimac Nevera R, evoluzione estrema della rivoluzionaria Nevera, ha ottenuto il prestigioso Red Dot Award 2025 nella categoria Product Design. Un riconoscimento assegnato da una giuria internazionale che ha selezionato il modello tra numerose candidature globali, premiandone qualità progettuale, visione stilistica e innovazione tecnica. Espressione della filosofia Rimac Automobili, basata su radicalità, spirito ribelle e approccio implacabile, la Nevera R rappresenta una trasformazione visiva e meccanica della versione Hyper GT, portando l’identità di famiglia verso una dimensione più sportiva e aggressiva.

“La nostra ambizione era quella di reinterpretare la Nevera esaltandone le proporzioni con un linguaggio più grintoso”, ha dichiarato Frank Heyl, Design Director di Bugatti Rimac.

Il progetto è partito da un nuovo equilibrio tra altezza e lunghezza visiva, ottenuto grazie a una divisione orizzontale delle superfici. Le ruote posteriori da 21 pollici, in precedenza da 20, contribuiscono a un assetto proteso in avanti, rafforzando il carattere dinamico dell’intera silhouette. Il frontale scolpito riflette perfettamente l’identità della Nevera R: potente, prestazionale e perfettamente integrata tra forma e funzione. Ogni dettaglio ha una funzione precisa: dalle ali biplano che generano deportanza agli innovativi condotti d’aria pensati per ottimizzare il raffreddamento. L’aerodinamica avanzata, insieme al grande alettone fisso e al diffusore posteriore, incrementa la deportanza del 15% e migliora l’efficienza del flusso del 10%. L’adozione dei nuovi pneumatici Michelin Cup 2 ha ridotto il sottosterzo del 10% e aumentato la tenuta laterale del 5%, portando a un miglioramento di 3,8 secondi sul tracciato Nardò Handling Track.

