Porsche Cayenne Electric: anteprima mondiale per il nuovo SUV a zero emissioni

(Adnkronos) – La Porsche Cayenne Electric segna una nuova era per il marchio di Stoccarda. Dopo oltre vent’anni di successi, il SUV che ha ridefinito il concetto di sportività quotidiana si prepara a entrare nel mondo della mobilità elettrica con un modello destinato a stabilire nuovi standard nel segmento dei SUV di lusso.

Realizzata sulla più recente piattaforma dedicata ai veicoli a batteria, la Porsche Cayenne Electric unisce prestazioni elevate, comfort di viaggio e capacità fuoristradistiche, confermando la versatilità che da sempre caratterizza questa gamma.

L’obiettivo è garantire una dinamica di guida di riferimento e un’efficienza in linea con la filosofia di mobilità sostenibile di Porsche, senza rinunciare a potenza e piacere di guida. Il nuovo modello si affiancherà alle versioni termiche e ibride plug-in, completando una delle famiglie più importanti nella storia recente della Casa tedesca.

Il debutto della nuova Cayenne Electric è fissato per il 19 novembre 2025 e dopo pochi giorni dopo, il 22 e 23 novembre, la vettura sarà già protagonista dell’evento Icons of Porsche a Dubai, dove migliaia di appassionati si riuniscono ogni anno per celebrare la storia e il futuro del marchio. L’edizione precedente ha attirato oltre 28.000 visitatori da tutto il mondo, confermando la forza e il fascino del brand anche nell’era elettrica.

Con la Cayenne Electric, Porsche rinnova la propria visione della mobilità premium a zero emissioni, combinando innovazione tecnologica e DNA sportivo in un progetto che guarda al futuro con la solidità di un’icona.

—

motori

[email protected] (Web Info)