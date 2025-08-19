Opel presenta la nuova concept car per l’IAA Mobility 2025

(Adnkronos) –

Opel ha diffuso le prime immagini della sua prossima concept car, un modello che sarà protagonista assoluto all’IAA Mobility 2025

di Monaco di Baviera, in programma dall’8 al 14 settembre. Il nome rimane ancora riservato, ma gli scatti anticipano un chiaro legame con il marchio GSE, aprendo la strada a una nuova fase della filosofia stilistica della casa di Rüsselsheim. Il CEO Florian Huettl ha dichiarato che questa creazione non solo farà battere il cuore degli appassionati, ma offrirà un’anteprima concreta delle future linee del brand, combinando design d’impatto e tecnologia avanzata. Le immagini rilasciate mostrano dettagli unici, frutto del lavoro del team di design guidato da Mark Adams. Spicca l’evoluzione della Bussola Opel: al centro, il marchio illuminato, incorniciato da linee orizzontali e verticali sottili, conferisce un’impronta precisa e moderna. Il legame con la gamma GSE è evidente. Dopo l’annuncio della produzione del Mokka GSE, primo modello elettrico ad alte prestazioni, la nuova concept riprende lo stesso spirito sportivo. Il volante sottile con logo GSE, i cerchi aerodinamici dal disegno ispirato alla Opel Manta 400 e i richiami al motorsport esaltano la vocazione dinamica del prototipo. All’interno emergono un sedile ultraleggero dal design minimalista e una gabbia di sicurezza visibile, elementi che suggeriscono un’auto pensata tanto per la pista quanto per un’esperienza di guida sicura ed emozionante. Opel rivelerà presto il nome ufficiale e ulteriori dettagli di questa concept car, che celebrerà la sua anteprima mondiale durante la rassegna di Monaco, confermando la direzione sportiva ed elettrificata intrapresa dal marchio del Blitz. —[email protected] (Web Info)