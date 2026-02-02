Motori

Olimpiadi: Autostrade per l’Italia lancia campagna “quanta strada abbiamo fatto insieme” per Milano Cortina 2026

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) –
Autostrade per l’Italia avvia la campagna di comunicazione dedicata ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, con il concept “Quanta strada abbiamo fatto insieme”. L’iniziativa accompagnerà l’intero periodo dei Giochi, raccontando il viaggio come esperienza collettiva e le autostrade come infrastrutture che collegano persone, territori e comunità alle sedi olimpiche e paralimpiche. 

Il messaggio chiave, “Quanta strada abbiamo fatto insieme”, richiama il cammino compiuto nel tempo e i valori comuni tra Autostrade per l’Italia e lo sport: impegno, determinazione e senso di responsabilità. Valori che, secondo l’azienda, riflettono lo spirito olimpico e paralimpico e si ritrovano quotidianamente nel lavoro di chi opera lungo la rete infrastrutturale. 

motori

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

MV AGUSTA presenta Rush Titanio

CHERY sbarca in italia, debutto a giugno con...

Arriva il nuovo INEOS Grenadier MY2026

Ultime sessioni invernali per la nuova Jaguar GT...

Semafori intelligenti con rilevamento della velocità: al via...

Arriva Omoda 7 SHS-P, Marsala ‘fra nuovi marchi...

Record Mazda CX-5, entra nel ‘club dei 5...

Dacia chiude il 2025 con un nuovo record...

Kia presenta due nuovi prodotti, il SUV EV5...

Porsche ufficializza i risultati 2025 e presenta la...