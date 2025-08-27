Nuovo Renault Kiger: il SUV compatto pensato per l’India

(Adnkronos) –

Renault amplia la propria offerta nel mercato indiano con il Nuovo Kiger, SUV sotto i quattro metri che si distingue per un approccio evoluto a design, comfort e sicurezza. Frutto della filosofia “Rethink Performance”, il modello adotta oltre trenta aggiornamenti che lo rendono più audace nello stile e più versatile nell’utilizzo quotidiano. Il nuovo frontale rispecchia la rinnovata identità visiva del marchio francese, mentre la parte posteriore è caratterizzata da protezioni ridisegnate che ne accentuano la personalità da SUV urbano. Tra le novità presenti sul nuovo Renault Kiger spicca la tinta esclusiva

Oasis Yellow, dal forte impatto visivo, proposta insieme al tetto bi-tono, ai cerchi sportivi e alla calandra nera. La gamma colori comprende sette varianti, incluse Shadow Grey e le cinque tonalità già apprezzate dai clienti.

Nuovo Renault Kiger mette a disposizione una gamma articolata di motorizzazioni. Alla base troviamo l'unità aspirata da 72 cv, affiancata dal turbo benzina da 100 cv e 160 Nm, pensato per chi desidera un'esperienza di guida più dinamica. Entrambe le opzioni sono compatibili con carburante E20, mentre la versione CNG con trasmissione manuale rappresenta l'alternativa più orientata alla sostenibilità. Le soluzioni di trasmissione comprendono cambio manuale a 5 rapporti, automatico Easy-R e X-Tronic con tecnologia D-Step, che simula cambi di marcia progressivi per una risposta più naturale. Tre modalità di guida, Eco, Normal e Sport, consentono di adattare le prestazioni alle diverse condizioni di percorso. L'abitacolo offre sedili ventilati, climatizzazione posteriore, isolamento acustico migliorato e sistema multimediale con display da 8" compatibile wireless con Android Auto e Apple CarPlay. A bordo è disponibile anche impianto audio 3D Arkamys e una pratica multiview camera per facilitare le manovre.