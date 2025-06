Nuovo Nissan Qashqai e-POWER 2025: zero emissioni e problemi di ricarica

(Adnkronos) –

Nissan alza l’asticella dell’elettrificazione con l’introduzione della nuova generazione del sistema e-POWER, disponibile sul Qashqai a partire da settembre 2025. Questa evoluzione della tecnologia ibrida firmata Nissan offre un’esperienza di guida elettrica pura, senza la necessità di ricarica alla presa. Il funzionamento è semplice ma rivoluzionario: il motore benzina agisce esclusivamente da generatore, producendo energia per alimentare direttamente il propulsore elettrico. Questo consente una guida fluida, silenziosa e reattiva, priva di cambi meccanici, con la sensazione tipica dei veicoli elettrici a batteria. Sul nuovo SUV giapponese, la frenata rigenerativa restituisce maggiore energia alla batteria da 2,1 kWh, ottimizzando l’efficienza globale. Il nuovo e-POWER integra ora un sistema compatto “5 in 1” che include motore elettrico, generatore, inverter, riduttore e moltiplicatore in un’unica architettura leggera. Il risultato? Rumorosità ridotta fino a 5,6 dB e un’efficienza senza precedenti, grazie anche all’adozione di un nuovo motore turbo 1.5 tre cilindri completamente riprogettato, dotato di combustione STARC e turbocompressore maggiorato. L’efficienza termica tocca il 42%, un valore tra i più alti del settore. Le prestazioni migliorano sensibilmente: potenza di picco a 151 kW, 10 kW in più rispetto alla generazione precedente, e modalità Sport aggiornata per una risposta più immediata. Anche la manutenzione diventa più conveniente, con intervalli estesi da 15.000 a 20.000 km.

Qashqai 2025 introduce nuove funzioni di connettività avanzata con integrazione Google nativa: Google Maps, Play Store e Assistant saranno accessibili direttamente dal sistema infotainment. —[email protected] (Web Info)